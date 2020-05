Federico Ortiz: “Hay un acompañamiento muy fuerte de la gente a las medidas”

El intendente de Miguel Riglos, Federico Ortiz García, consideró que se está en presencia de una situación atípica y compleja al referirse a la pandemia desatada a nivel mundial y de la cual la localidad no es ajena.

Opinó que “en nuestro país la situación sanitaria, comparándola con el resto del mundo, nos hace tener cierta tranquilidad, ya que las cosas se vienen haciendo muy bien y en nuestra Provincia los pampeanos tenemos que estar orgullosos. No tenemos casos habiendo tomado medidas muy oportunas, las cuales acompañamos desde nuestra posición”.

Consideró que la realidad de cada pueblo no es la misma sobre todo el caso de Miguel Riglos por la cercanía con la provincia de Buenos Aires. “Se tomaron todas las medidas comenzando con la conformación de un comité de crisis integrado por todos los actores que tienen que ver con la situación”.

Resaltó que esto “genera todos los días nuevos aprendizajes y se fue avanzando todo el tiempo con las medidas sobre las actividades exceptuadas que se fueron dando, con el diseño del protocolo y los controles en los dos accesos que tiene nuestra localidad”. Allí se toma la fiebre, se registran datos y sobre todo se toman las precauciones con los viajantes que llegan desde otros lugares.

Puntualizó que siempre se avanzó en el diálogo con los distintos sectores, “como los camioneros, activando desde lo social un dispositivo muy amplio de cuidado a las personas más expuestas como los adultos mayores ayudándolos en todo tipo de trámite, sobre todo con la ANSES o manejo de internet”.

Federico Ortiz García, rescató el “acompañamiento muy fuerte de la gente en todas las medidas lo que hace que en general la gran mayoría de la población va cumpliendo y haciendo un esfuerzo muy grande para que tengamos esta realidad que creo que es muy bueno”, opinó.

Una de las preocupaciones de la mayoría de los jefes comunales y a la que no escapa Miguel Riglos es la caída de los ingresos producto de la baja en la recaudación, como así también una notable disminución de los ingresos por coparticipación. Ortiz García señaló que “hay una proyección de obras muy importantes en el presupuesto del corriente año, pero hoy esa actividad está al mínimo, con pequeñas obras, que esperamos poder concretarlas y para las cuales siempre contamos con el apoyo del Gobierno provincial”, finalizó el jefe comunal.