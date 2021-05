Falleció por Covid Agustín García, subsecretario de Seguridad de la provincia

Ayer a la noche falleció el subsecretario de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad, Agustín García. El funcionario estaba internado en el Centro Emergente de Asistencia Respiratoria (CEAR) de Santa Rosa con un cuadro grave de coronavirus que lo mantenía intubado. La noticia generó fuerte conmoción en el gobierno provincial.

El funcionario integraba el gabinete del Ministerio de Seguridad y formaba parte de la mesa chica de la cartera, con un vínculo laboral muy cercano al actual ministro Horacio di Nápoli.

García, de 37 años, permanecía internado hace un par de días en la terapia intensiva del Centro Emergente de Asistencia Respiratoria de Santa Rosa. Hace poco más de una semana había comenzado con síntomas de la enfermedad por lo que había dado aviso al Ministerio de Salud, por lo que le practicaron un hisopado.

Ese estudio dio positivo y los médicos le indicaron que debía guardar aislamiento en el Hotel Unit de Santa Rosa. Mientras se encontraba alojado en el lugar contratado por la provincia para aislar a enfermos leves por coronavirus, el funcionario comenzó a sentir complicaciones y personal sanitario constató un fuerte agravamiento en su cuadro infeccioso, al punto que se consideró la necesidad de que reciba una atención más sofisticada.

A causa de ello, en los últimos días García fue trasladado de urgencia al Centro Emergente de Asistencia Respiratoria, donde fue internado en una cama de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Según las fuentes consultadas, en la jornada de ayer su cuadro respiratorio comenzó a agravarse aún más, por lo que tuvieron que intubarlo para asistirlo con un respirador artificial. Lamentablemente, el joven funcionario falleció anoche alrededor de las 22.

Conmoción.

La inesperada noticia del fallecimiento generó una fuerte conmoción entre los funcionarios y funcionarias del gobierno provincial y del propio Ministerio de Seguridad, donde García se desempeñaba con una gestión activa y destacable, según las consideraciones de quienes trabajaron de cerca con él.

Apenas pasadas las 23 de ayer, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, oficializó la noticia con un sentido mensaje publicado en su cuenta de Twitter @ZiliottoSergio en donde expresó: «Otra víctima de la pandemia nos golpea muy duro. Fuiste un gran laburante de la gestión y dar pelea día a día te arrancó la vida. Abrazo desde el corazón a tu familia en este inmenso dolor. ¡Hasta siempre amigo!».

Otro de los funcionarios que publicó un mensaje de despedida fue el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, quien compartió una foto de García con el texto: «Te voy a recordar así: siempre de buena onda y bien peroncho. Un dolor tremendo, una pérdida irreparable. Hasta siempre Agus».

El secretario de Seguridad Ciudadana integraba, junto a otros funcionarios, la mesa chica del Ministerio conducido por Horacio di Nápoli. Trabajaba en esa cartera desde 2015, con el gobierno del ex gobernador Carlos Verna y continuó tras la asunción de Ziliotto. Antes de asumir como subsecretario de Seguridad Ciudadana, García fue titular de la Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico. El 17 de abril pasado participó de un acto público en el que varios funcionarios y funcionarias de la provincia le entregaron chalecos de protección a 70 mujeres de la Policía de La Pampa.

Oriundo de la localidad de General Pico, García estaba en pareja desde hace varios años con Winona Tierno, la hija del ex ministro de Seguridad y ex intendente de Santa Rosa, Juan Carlos Tierno.