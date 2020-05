Falleció el ‘Turco’ Hanuch luego de una dura batalla contra el cáncer

El ex futbolista de Independiente y Platense tenía 43 años. Padecía un tumor estomacal.

Mauricio ‘el Turco’ Hanuch falleció este martes a los 43 años. El ex jugador padecía un tumor estomacal que había sido detectado este año.

En abril debió ser internado en terapia intensiva tras sufrir una recaída. El ‘Turco’, que pasó por Independiente, Platense y Estudiantes, comenzó con severos problemas de salud hace una década, cuando en 2010 recibió un trasplante de riñón a causa de una insuficiencia renal. En ese momento, recibió de parte de su hermana la donación, ya que era con quien tenía el mayor grado de compatibilidad.

Luego de su retiro del fútbol, Hanuch continuó vinculado al fútbol, como agente de jugadores. A principios de 2020 había viajado a Portugal para entrevistarse con el arquero Agustín Marchesín y uno de sus entrevistados. A la vuelta del viaje, le detectaron el tumor y, en medio del tratamiento, sufrió una descompensación.

En abril debió ser internado en terapia intensiva tras sufrir una recaída. La hermana del ex jugador, Yanina, había revelado que tiempo atrás comenzó a tratarse por un tumor: “Le agarró un cáncer de estómago muy fuerte, estaba haciendo quimio y se descompuso. Ahí nos enteramos que no le funcionaba el hígado y el domingo nos dijeron que no le funcionaba el riñón tampoco”, expresó, en diálogo con el programa partidario de Independiente, “Campanas del Infierno”.

El ‘Turco’ debutó en Platense, pasó por Deportivo Morón, Independiente, Sporting de Lisboa (Portugal), Estudiantes de La Plata, Santa Clara (Portugal), Badajoz (España), Olimpo, Talleres de Córdoba, Defensores de Belgrano, Río Branco (Brasil), Nueva Chicago y Dinamo Tirana (Albania). En la temporada 2008/09 volvió al país para retirarse en Platense.

Luego de conocerse la noticia, el ‘Calamar‘ despidió al futbolista en sus redes sociales: “Hasta siempre Mauricio Hanuch, nos dejaste tus gambetas, tu risa fresca, tu hombría de bien y tu alegría permanente. Estarás eternamente en los corazones calamares y nunca te vamos a olvidar. Hasta siempre Turquito querido descansa en paz”.