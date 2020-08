Falleció el ex-juez Jorge Urso, al caerse del caballo

El ex juez federal Jorge Urso falleció hoy en la localidad bonaerense de Moreno, luego de sufrir un accidente mientras andaba a caballo en un campo.

Según confirmaron a NA allegados a la familia del ex magistrado, el deceso ocurrió este miércoles por la mañana luego de que Urso se golpeara la cabeza al caer de la montura.

El hecho tuvo lugar en la localidad bonaerense de Moreno, en el centro hípico San Salvador, ubicado en la calle Puente Márquez y Segundo Sombras, y un jinete profesional que estaba en el lugar fue quien dio aviso al servicio de emergencias tras presenciar el episodio.

Según las primeras informaciones, no hubo salto desde el caballo si no que simplemente Urso cayó del animal y falleció al golpear su cabeza contra el suelo.

Interviene en la investigación la UFI 1 Moreno, que tiene a cargo el fiscal Leandro Ventricelli, a fin de determinar las causales del hecho.

Cuando era magistrado, Urso fue uno de los nombres “fuertes” de Comodoro Py, a raíz del alto impacto político de las causas que tuvo a su cargo.

Fue quien metió preso en forma domiciliaria al ex presidente Carlos Menem en la causa por el tráfico irregular de armas a Croacia y Ecuador.

Su designación se había producido en 1993, cuando se hizo cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, hasta que renunció en 2006 apremiado por varias denuncias sobre mal desempeño de su cargo vinculadas a su sospechado crecimiento patrimonial.

Urso, uno de los jueces de la “servilleta”, denominados así por el ex ministro Domingo Cavallo por ser supuestamente controlados por el menemismo, renunció cuando investigaba y había ordenado la detención de Luis D´Elía por la toma de la comisaría del barrio porteño de La Boca, hecho por el cual años más tarde el dirigente kirchnerista terminó condenado a tres años y nueve meses de prisión.