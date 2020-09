Facundo Manes en una charla para la provincia

El conocido neurocientífico Facundo Manes realizará hoy lunes una charla virtual para La Pampa de 19 a 20 horas. La misma se desarrollará bajo la modalidad on line a través de la plataforma zoom y será de carácter abierta y gratuita, aunque la cantidad de espectadores será limitada. La dirección de acceso al sitio maneslapampa.eventbrite.com.ar.

La conferencia se denomina «Los desafíos del día después» y tiene como objetivo tratar temas relacionados a la adaptación emocional y psicológica a la pandemia. El senador Juan Carlos Marino, que medió en la gestión de la realización de la conferencia, señaló que: «estar encerrados, la incertidumbre en relación a la fuente de ingreso familiar, readaptarnos a las nuevas modalidades de trabajar y estudiar de un día para otro, no poder realizar actividades que antes disfrutábamos y, fundamentalmente, estar alejados de nuestros afectos, son aspectos que tienen un costo emocional muy grande».

Además destacó la rigurosidad con la que Manes plantea las estrategias de salida: «el abordaje que hace Facundo de lo mental, como parte integral de la salud, y sus apreciaciones sobre las consecuencias de estos difíciles momentos que transitamos resultan muy interesantes y es por eso que junto a mi equipo decidimos organizar esta charla junto a una eminencia».

Manes es neurólogo, neurocientífico y político argentino creador del Instituto de Neurología Cognitiva, presidente honorífico de la Fundación Ineco, ex rector de la Universidad Favaloro y director del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro.