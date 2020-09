Fabiola Yañez da inicio a labor solidaria en la Fundación Banco Nación

Ochocientos empleados del Banco de la Nación Argentina asumieron el compromiso como voluntarios de la Fundación, para trabajar territorialmente por los que menos tienen.

La primera dama, en su rol de presidenta honoraria de la Fundación Banco Nación Argentina (FBNA), presidió la primera reunión virtual, donde le dio la bienvenida a los voluntarios que se sumarán a trabajos solidarios.

La Fundación, con 29 años de vida, tiene como misión: promover la igualdad de oportunidades, impulsar espacios de contención social y educativos, facilitar el acceso a la salud, crear ámbitos de desarrollo e inclusión mediante el deporte y la cultura. Por último, fortalecer las organizaciones sociales impulsando redes que fomenten el compromiso de las comunidades, y propiciando el federalismo.

El presidente de la FBNA, es el vicepresidente de la entidad financiera, Matías Tombolini, presentó a Fabiola Yañez en el encuentro que se realizó por zoom con los voluntarios. El banco hizo una convocatoria abierta a todos sus empleados, a través de su gerencias en todo el país, con el fin de hacerlos participes en la materialización de los diferentes programas que la fundación llevará a cabo.

“Realmente me siento orgullosa y honrada de contar con la presencia de todos ustedes, que han aceptado esta propuesta solidaria, de formar parte del voluntariado de la Fundación del Banco de la Nación Argentina, que tendrá como objetivo en los próximos años, el desarrollo de diferentes programas de ayuda a quienes más lo necesitan. Quiero decirles que su participación es un símbolo de esperanza para toda la Argentina. Dejando ver que todavía hay personas que piensan mas allá de sus propios intereses, dedicando su tiempo para ayudar, levantar y abrazar aquellos que más lo necesitan” expresó emocionada Fabiola Yañez.

En el transcurso del presente año la Fundación va a trabajar en dos grandes proyectos:

– Programa de acompañamiento a 400 comedores comunitarios.

– Programa de Apoyo a 150 salas de espera pediátricas.

En ambos programas la mirada es totalmente federal. Ya que alcanza a las distintas provincias argentinas, llegando a quienes más lo necesitan. Se desarrollarán también talleres de capacitaciones de oficios y otras acciones que impulsen el desarrollo cultural y artístico.

“El rol de los voluntarios es fundamental. Porque ustedes serán los brazos y los pies de este proyecto. Gracias a su compromiso los comedores y las salitas de salud, verán llegar nuestra ayuda. Serán los facilitadores, aquellos que les van a brindar la buena noticia que el Banco Nación Argentina no se olvidó de ellos. Este paso que están dando, este compromiso que están asumiendo me anima a decirles que es muy importante en el trayecto de sus vidas … Les aseguro que no hay mayor satisfacción que la de transformar mediante nuestras acciones la vida del prójimo. Sepan que cuentan conmigo. Yo quiero contar con ustedes. ¡Nuevamente muchas gracias!” finalizó exultante la Primera Dama.