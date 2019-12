El BCRA resolvió “extender durante el mes de enero de 2020 los beneficios que se pusieron en marcha en el marco de la crisis económica que atraviesa la Argentina, para compensar el aumento en las cuotas de los tomadores de créditos con garantía hipotecaria ajustables por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA)”.

El congelamiento de las cuotas fue dispuesto por el ex presidente Mauricio Macri por decreto en el marco de la campaña presidencial luego de meses de desoir el reclamo de los hipotecados por una solución a su drama.

“El beneficio que se extiende es una cobertura extraordinaria y una compensación extraordinaria: el mantenimiento de la cuota al valor de agosto y que tenía fecha de vencimiento el 31 de diciembre“.

El Banco Central también informó que “se conformará una comisión para evaluar el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos ajustables por UVA para la adquisición de viviendas, sus consecuencias sociales y económicas, atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor“.

Los créditos hipotecarios UVA se convirtieron en una trampa para las miles de familias que los tomaron y que luego de dos años de haber pagado religiosamente sus cuotas (a pesar de su disparada merced de la inflación) no solo no vieron reducirse el capital adeudado si no que por el contrario deben el doble que antes. Es decir llevan dos años pagando y deben el doble que antes.