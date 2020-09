Exmodelo acusó a Trump de abuso sexual

Se trata de la exmodelo Amy Dorris. Aseguró que Donald Trump le metió la lengua en la garganta y la manoseó durante el US Open de tenis en 1997.

La exmodelo Amy Dorris acusó a Donald Trump de abuso sexual, al asegurar que el actual presidente de Estados Unidos le metió la lengua en la garganta y la manoseó durante el US Open de tenis en 1997.

Así fue publicado hoy por el periódico británico The Guardian, según el cual los abogados del magnate niegan las acusaciones categóricamente.

De acuerdo al relato de Dorris, Trump la abordó cuando fue al baño del palco VIP en el torneo de tenis de Nueva York el 5 de septiembre de 1997. En ese momento, ella tenía 24 años y el empresario estaba casado por aquel entonces con su segunda mujer, Marla Maples, 51.

Dorris acusa a Trump de haberle “metido la lengua hasta la garganta”, agarrarla por todo el cuerpo y sujetarla de tal manera que no podía zafarse de él. “Me metió la lengua y lo empujé. Fue entonces cuando me agarró más fuerte y sus manos me palparon el trasero, los pechos, la espalda, todo”, detalló.