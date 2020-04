Este sábado y domingo abren los bancos para atender a jubilados y a quienes no tengan tarjeta de débito

El Banco Central de la República Argentina dispuso que todas las sucursales bancarias del país atenderán a partir del sábado 4 de abril ampliando su horario de 10 a 17 horas, exclusivamente a jubilados y pensionados por ventanilla con DNI terminados según el siguiente cronograma:

Cronograma de pagos dispuesto por ANSES

Pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas

Sábado 4 de abril – 0 y 1 Domingo 5 de abril – 2 y 3 Lunes 6 de abril – 4 y 5 Martes 7 de abril – 6, 7, 8 y 9

Beneficios correspondientes al mes de abril

Lunes 6 de abril – 4 y 5 Pensiones no contributivas Martes 7 de abril – 6, 7, 8 y 9 Pensiones no contributivas Miércoles 8 de abril – 0 Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 17.859 pesos Y a partir del lunes 13 de abril, se continúa con el cronograma anunciado por ANSES. Por otra parte, se informa que a partir de ahora el Ingreso Federal de Emergencia (IFE) solo se cobra en cajeros automáticos. Además, se informa que el BCRA ha iniciado acciones sumarias a las entidades financieras que no han prestado el servicio acorde a las circunstancias.