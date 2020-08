Este sábado hubo búsqueda activa en Villa Parque

Se llevó adelante el programa de “Prevención Focalizada” y “Búsqueda Activa” de COVID-19, en el Barrio Villa Parque de Santa Rosa.

La jornada comenzó en horas de la tarde en esa zona de la capital pampeana, con personal de los equipos del Ministerio de Salud y con el acompañamiento de efectivos de Seguridad, abocados a la prevención y eventual hisopado, en el marco de la pandemia por COVID-19.

El jefe del Área Programática de Salud, Carlos Delgado, participó del recorrido que llevó por objetivo evacuar dudas de los vecinos, además de acercar las medidas de prevención. “La idea fue realizar un rastrillaje de las diferentes manzanas del sector, donde se realizó un relevamiento de datos bajo el programa de Búsqueda Activa.

El hisopado se realiza a pacientes que estén realmente bajo protocolo, esos son los únicos que se hisopan. Logramos muy buenas respuestas de parte de la gente”, detalló Delgado.

Agregó que no hay datos puntuales, “lo que hacemos es relevar y ver si tenemos que hisoparlos o no. Vemos los barrios donde hay más gente. Así como hay buena disposición, también hay gente asustada por tratarse de un tema nuevo, no solo para nosotros sino para el resto del mundo”.