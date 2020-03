España: murió un saxofonista argentino por coronavirus

Marcelo Peralta tenía 59 años. Fue parte de la banda de Litto Nebbia y de los Cuatro Vientos. Vivía en Madrid, España, desde 1996.

El saxofonista argentino Marcelo Peralta murió este martes víctima de la epidemia de coronavirus, a los 59 años, en Madrid. En la capital de España residía desde 1996 y donde había formado el Marcelo Peralta Quartet, con el que cumplió giras por numerosos países de Europa. Su deceso fue informado por la agencia Télam con información de Efe.

Vientos

Nacido el 5 de marzo de 1961 en Buenos Aires, estudió piano y se graduó como profesor en su ciudad natal mientras recibía clases de saxo, instrumento del que fue profesor en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla porteño, con cátedras de Jazz e Improvisación.

En 1985 Peralta, también compositor, formó el Grupo de Improvisación Tercer Mundo con el que editó su primer disco, “Un hilo de luz” (1987), y realizó giras como integrante del cuarteto de Litto Nebbia, con el que grabó el disco “Buscando en el bolsillo del alma”.e

Asimismo formó parte del cuarteto de saxos Cuatro Vientos y fue solista de saxofón en la Orquesta Sinfónica de LRA Radio Nacional.

Desde 1996 residía en España y en 2005 grabó como solista con la Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión Española, obras de Pepe Nieto, Gunther Schuller, Leonard Bernstein, junto a Bobby Martínez y Chris Kase. En la actualidad era profesor de saxofón, ensamble e improvisación en Música Creativa.

El gobierno español anunció nuevas medidas restrictivas para la población como la suspensión de todos los vuelos de conexión con Italia y de los viajes de pensionistas, con el objetivo de limitar la epidemia de coronavirus en el país, donde ya murieron 35 personas y se produjeron 1.650 contagios.

El Ejecutivo de coalición encabezado por el socialista Pedro Sánchez también tiene previsto aprobar el jueves un paquete de medidas económicas pensadas, fundamentalmente, para aquellas personas y empresas que se están viendo afectadas por la situación excepcional creada por esta crisis sanitaria, especialmente en el sector turístico.

“Para el gobierno de España esta crisis es de absoluta prioridad. No será por falta de recursos que no podamos combatir con eficacia esta enfermedad”, subrayó la vocera del Ejecutivo, María Jesús Montero, al presentar las últimas decisiones del Ejecutivo junto al Ministro de Sanidad, Salvador Illa.

“Todas las personas en aislamiento preventivo se asimilarán a un régimen de incapacidad temporal”, explicó Illa, sobre una cuestión que preocupa a la población, debido al temor a que las empresas descuenten días de trabajo a los afectados por las medidas de cuarentena por la epidemia.

Además, el gobierno promete medidas para “atender a las familias que no tienen una red de contención para que no se perjudique su actividad profesional”, apuntó Montero, al referirse a aquellos padres o madres que tendrán que permanecer en su hogar para cuidar de niños que no pueden asistir a clase o a ancianos que no podrán asistir a residencias que fueron cerradas por la epidemia.