Escandalosa pelea entre Mónica Farro y Sol Pérez en el teatro: “Ella me decía ‘vení, pegame'”

La función del viernes de “Veinte Millones” se canceló porque Sol se fue del teatro luego de una tormentosa discusión con su compañera.

Sol Pérez y Mónica Farro protagonizaron una feroz pelea en el teatro donde realizan la obra Veinte Millones, protagonizada por Carmen Barbierien Mar del Plata.

Según relató la vedette uruguaya, hacía varios días que su compañera no la saludaba, por lo que fue a su camarín a preguntarle qué problema había. Para su sorpresa, la ex “chica del clima” respondió de la peor manera, con insultos que involucraron a la familia de Farro y un gesto corporal de pelea.

“Soy una persona frontal: fui al camarín, estaba la vestuarista y otras personas: le pregunté si tenía algún problema. Y empezó a los gritos, pero con mi vida personal. No puedo decir los insultos porque son horribles”, contó en diálogo con Marcelo Polino.

“Obviamente si vos me insultás yo te voy a responder, ¿pero a los golpes? Jamás. Ella se paró adelante mío y me decía ‘pegame, pegame’. La sacaron entre cuatro porque estaba desquiciada”, continuó.

Farro contó que le puso un freno cuando Pérez mencionó a su familia. “La palabra ‘gato’ es lo mínimo que me dijo. Yo tengo sangre en las venas. Me paré en el sillón y le dije ‘de mi familia no hablás’. La agarraron entre cuatro personas y le dije a Carmen ‘quedate tranquila que no le voy a pegar’. Ella me decía ‘vení, pegame’”, detalló.

Por la pelea, Sol se fue del teatro y Carmen salió a escena para contarle al público que no se realizaría la función de ese viernes. El sábado, retomaron la obra y en el saludo final se vio que ambas mujeres estuvieron cada una en una punta diferente.