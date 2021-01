Entregaron créditos de Economía Social en Speluzzi

En un breve acto encabezado por la subsecretaria de Economía Social del Gobierno de La Pampa, Yolanda Carrizo, dos microemprendedores de Speluzzi recibieron esta mañana su crédito de Economía Social.

Formaron parte de la entrega, que tuvo un monto total de 107 mil pesos, el intendente local, Luis Fredes, y el director de Economía Social, Sergio Gómez.

“Estos créditos de la Ley de Descentralización nos hacen recorrer toda la provincia, hemos podido acompañar a muchos municipios a pesar de la pandemia. Es muy grato en este día venir a acompañar a Speluzzi en la entrega de los dos créditos y también en las actividades enmarcadas en el Pro Vida”, sostuvo la subsecretaria.

Destacando que esta Ley no distingue tamaño de la localidad ni signo político, Carrizo expresó: “Para nosotros, y para la Ley de Descentralización, todas las localidades de la provincia tienen un monto otorgado por año, se gestiona, nosotros los acompañamos en esa gestión y en lo posible también en la entrega, para saber qué pasa con los emprendedores en el momento de poner en marcha un negocio o sostenerlo. El año pasado ha sido muy duro y este va a tener sus desafíos, sobre todo de sostener en las actividades económicas”.

Haciendo un balance del 2020, la funcionaria destacó la enorme gestión ante Nación, que redundará en beneficios económicos para los pampeanos y pampeanas.

Finalmente, la subsecretaria de Economía Social se refirió a una reconversión de las personas a la hora de poner en marcha o diversificar su actividad, “muchos pudieron hacer cosas que no hacían, o que no se habían animado o implementado, y si hay algo que los emprendedores tienen es justamente ese espíritu de reconvertirse y levantarse de cada caída. Esa es una de las cosas que siempre acompañamos y por eso esta área está dentro del Ministerio de Desarrollo Social, porque tiene mucho que ver con el trabajo con la gente, con el ser humano, nos podemos caer, nos puede ir mal económicamente, pero debemos buscar la manera de, desde el Gobierno de la Provincia, estar cerca, porque debemos apuntalar a ese ser humano, si se lo apuntala tiene muchas más posibilidades de ponerse en pie, el dinero es una parte, pero hay otras cosas importantes como la cercanía del municipio donde se gestiona, la cercanía de llegar a un ministerio, y acá en La Pampa eso es posible”.

Por su parte, el jefe comunal de Speluzzi agradeció el permanente acompañamiento del Gobierno provincial y felicitó a los emprendedores por el desafío y apostar a desarrollar su actividad en la localidad.