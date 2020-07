Entrega de diplomas en tiempos de pandemia

Unos 40 graduados y graduadas de la Universidad Nacional de La Pampa que durante la semana pasada participaron de la colación virtual, recibieron ayer el diploma que certifica el fin de la carrera y se convirtieron en profesionales. Está previsto que las entregas sigan hoy en la sede de la casa de estudios y también en General Pico.

Tras participar de los actos de colación virtual realizados durante la semana pasada a través de la plataforma Zoom, decenas de egresados y egresadas comenzaron a recibir ayer sus títulos acompañados de los certificados analíticos. Lo hicieron por turnos en el horario de 8 de la mañana a 17 en el hall de la sede ubicada frente a la Plaza San Martín y bajo un estricto protocolo que debieron cumplir para retirarlo.

«Lo que se hizo fue disponer una serie de turnos que se ofrecieron a los graduados de toda la provincia que colacionaron en juras virtuales de la semana pasada, es decir, cada uno optó por un turno y se dispuso que las entregas sean lunes y martes en Santa Rosa y también en General Pico», contó Marcela Domínguez, secretaria académica de la UNLPam.

El trámite.

Lejos de los masivos actos de colación que se realizaban antes de la pandemia en un Aula Magna repleto de egresados acompañados por sus familiares, la nueva normalidad a propósito de las medidas preventivas del Covid-19 hizo que los ahora ex estudiantes de la Universidad se acerquen al hall para recibir su diploma no sin antes sortear algunos pasos protocolares.

«El trámite es personal, por eso se ofreció la opción del turno previo y en caso de quienes no puedan hacerlo, después del receso veremos de buscar algún otro mecanismo, pero todos los egresados que viven en La Pampa han podido ubicarse en estos turnos», señaló Domínguez.

Por el protocolo, cada estudiante debía entrar solo al hall, pasar por una estación sanitizante para luego firmar una declaración jurada con datos personales y domicilio real para establecer la trazabilidad en caso que aparezca algún caso positivo de Covid-19.

Luego, el momento más esperado: la firma y la entrega del certificado seguida por el aplauso y la felicitación de los presentes.

Foráneos.

«Tenemos cerca de 30 o más graduados que viven en provincia de Buenos Aires, Río Negro o incluso en el exterior. Por el momento no pueden entrar a la provincia pero veremos si es posible pensar en alguna otra alternativa para que puedan recibir su título, pero eso no puede excluir el trámite personal», manifestó.

«Estamos muy conforme con la colación, con que cada uno pueda hacerse de su diploma y poder iniciar formalmente la vida profesional», celebró Domínguez.

Definitivas.

Finalmente, la secretaria académica de la UNLPam fue consultada sobre la posibilidad de que algunas medidas que fueron tomadas de manera excepcional para realizar trámites de manera virtual queden permanentes más allá de la pandemia. Al respecto, aseguró: «Mucho hemos aprendido de esta etapa, por lo que la semana pasada ingresamos un proyecto para revisar el procedimiento de títulos, para dejar definitiva la medida excepcional que es que se pueda iniciar el trámite de solicitud de manera virtual».

Tres pasos para el título

Sanitización – Los egresados y egresadas que ayer recibieron su título de grado debieron sortear tres pasos para obtenerlo. El primero fue pasar por la estación sanitizante ubicada en la entrada del hall de la casa de estudios. El protocolo sanitario y de distanciamiento se hizo notar.

Declaración – Los incipientes comunicadores, abogados o profesores también tuvieron que pasar por un segundo paso antes que les entreguen su certificado. Se trató de la firma de una declaración jurada para establecer la trazabilidad en caso que se detecte un Covid-19 positivo.

Entrega – El último y más esperado fue la entrega del diploma que certifica el fin de la carrera. Por el estricto protocolo, lo recibieron en soledad debido al protocolo sanitario, aunque algunos pocos fueron con sus familiares que los esperaron afuera para las fotos.