Empresarios gastronómicos pagarán el 75% del salario

El Gobierno Provincial junto con la asociación empresaria hotelera, gastronómica y el sindicato que nuclea al sector ratificaron un acuerdo nacional por el que se reduce un 25% el salario de los trabajadores por el mes de mayo y se comprometen a que no haya despidos.

La Secretaria de Trabajo, la Secretaría de Turismo, la Asociación Empresaria Hotelera y el Sindicato de Hoteleros y Gastronómicos de La Pampa firmaron este martes la rubrica de un acuerdo alcanzado a nivel nacional por el que se reduce un 25% el salario de los trabajadores a cambio de que no haya despidos en uno de los sectores más golpeados por la pandemia de coronavirus. Hoteles y restaurantes llevan más de un mes y medio cerrados. El 75% del salario se pagará de forma remunerativa.

En un principio, se había informado que el Estado se iba a hacer cargo de una parte de salario pero esto no es así. El acuerdo establece que durante mayo los trabajadores tendrán una reducción del 25% del salario y los empresarios se comprometen a no despedir.

El acuerdo es por el mes de mayo y se podría extender un mes más.

El arreglo es similar al que llegaron a nivel nacional la CGT con la Unión Industrial Argentina.

El subsecretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaa agradeció “al gremio porque a pesar de las dificultades que el sector está teniendo, siempre ha tenido un llamado de aliento para buscar alternativas y de defensa de sus afiliados”.

Dijo que “estamos dando un ejemplo a la sociedad pampeana. Escuchamos hasta el hartazgo que en el tema sanitario la única herramienta que tenemos es cuidarnos entre todos pero para el sistema laboral productivo no hay otra que hacerlo entre todos”.

“Siempre me tocó velar por el sector más desprotegido, pero hoy tengo que tener la apertura y creo que hay que defender a los empresarios Pymes porque sino no hay trabajadores. Acá no hay mal manejo de empresarios sino están atravesados por una crisis”, afirmó.