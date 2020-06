Embajador Martini: Festejo virtual “La Escuela Nº 30 cumplió 105 años”

La Escuela Nº 30 de Embajador Martini cumplió el sábado 105 años, por lo que sus autoridades recurrieron a un festejo virtual para conmemorar el aniversario.

Un poco de historia

El crecimiento de la población en el pueblo fundado cinco años antes en 1910, motivó la necesidad de crear una escuela primaria. Esto se vio beneficiado por la construcción de un edificio por la Administración de Estancias y Colonias Trenel y el Honorable Consejo Nacional de Educación, que por resolución del año 1915, en el expediente 1.447/1, creó la Escuela Nº 30 que funcionó en sus inicios en un edificio alquilado. El mismo se ubicaba frente a las vías del ferrocarril.

El 27 de junio de 1915 fue la inauguración, con la dirección de la señorita Petrona R. Barrionuevo, de origen catamarqueño, y treinta alumnos inscriptos en el primer grado, por entonces denominado primero inferior.

La llegada de la escuela contribuyó a solucionar el problema educativo de los niños de la localidad naciente, por lo que rápidamente comenzó a aumentar la inscripción de alumnos. Esto fue aprovechado por la docente y directora Petrona Barrionuevo para realizar una fructuosa tarea educativa en chicos que provenían de desiguales culturas por pertenecer a familias extranjeras en su mayoría.

De esta forma se plasmó el deseo de la población que buscaba educar a sus hijos. La primera directora de la Escuela Nº 30 fue personal único entre los años 1915 y 1918.

Festejo Virtual

La directora de la escuela que cuenta con 125 alumnos, Edith Minoia expreso que ‘este año nos encuentra en una situación bastante particular por la pandemia del COVID-19, para todas las actividades y la institución, no escapa a esta situación generalizada en el país y en el mundo. En ésta oportunidad no nos pudimos juntar a tomar el chocolate con factura para festejar como hubiésemos querido, pero ya habrá oportunidad” dijo.

La Escuela 30 cuenta con un magnífico edificio que con el paso de los años, quienes han sido parte de la comunidad educativa han sabido preservarlo de muy buena forma, el Ministerio de Educación le cambió el techo en su totalidad tras ser dañado por una tormenta de agua, piedra y viento, reemplazando la cubierta de fibrocemento por la de cinc. Al respecto la diocente sostuvo que “los alumnos no han podido inaugurar el techo nuevo que se le colocó al edificio a fines del año pasado porque a los pocos días de comenzado el ciclo se estableció la cuarentena”, el festejo se limitó a la manera virtual con un trabajo audiovisual institucional y adornando el frente del edificio

“Quiero desear un feliz aniversario para la escuela , sus alumnos y familiares, personal docente , no docente, autoridades, cooperadora y quienes acompañaron en el tiempo y acompañan a la institución”, concluyó Edith Minoia.