El Virus y la malaria económica, provocaron la tormenta perfecta

Por Ricardo Bustos *

No descubrimos la pólvora, solo se humedeció la que teníamos escondida.

Pobreza: en Argentina hay 4 millones y medio de pobres nuevos.

Según los últimos datos del INDEC, la pobreza aumentó casi 10 puntos respecto al último semestre de 2019 y alcanzaría a 20,8 millones de argentinos.

Los números que reveló el Indec sobre la última EPH (Encuesta Permanente de Hogares) y el Informe de Distribución del Ingreso, proyectan que la pobreza llegó al 46% de la población en el trimestre abril – mayo – junio.

“Los datos de distribución del ingreso muestran que mientras el ingreso promedio de quienes trabajan cayó 16% en términos reales en la comparación anual, el 10 por ciento más pobre vio descender sus ingresos un 28,7 % y el 10 por ciento más rico de la población mucho menos -11,9 por ciento. En este marco de caída de ingresos y ampliación de la desigualdad, podemos inferir que la pobreza se ubicó en el segundo trimestre en 46%. Como en el primer trimestre la pobreza fue 34,6%, el dato del semestre total estará dando 40,3%”, le dijo a Clarín el economista Claudio Lozano, director del Banco Nación (lo digo yo…del Estado Nacional afin al gobierno de turno) y especialista en temas sociales.



Otro informe ( lo digo yo…afín al gobierno nacional desde que Francisco es Papa), en la persona de Agustin Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (Universidad Católica Argentina), explicó que “en toda crisis se produce un empobrecimiento de la población y también una mayor desigualdad. En esta crisis, con los datos del INDEC, surge que hay mucha rotación entre los pobres. Hay indigentes que pasaron a ser pobres y pobres que descendieron a la indigencia. Esto debido a los programas de protección social que ayudaron a mucha gente a salir de la indigencia mientras otros sectores, en especial de las clases medias bajas – con pérdida de empleo, caída de ingresos y sin ayuda estatal cayeron en una pobreza”.

La EPH es una encuesta que se lleva a cabo en 31 aglomerados urbanos del país. No incluye la población rural. Así, la pobreza daría 46% en la población urbana pero si se proyecta al resto del país la cifra sería superior y el número de personas pobres llegaría a 20,8 millones.

En comparación con los números del último semestre de 2019, la pobreza aumentó 9,6 puntos: un incremento de 4.400.000 personas pobres.

Los datos de ingresos de la población incluyen todas las ayudas del gobierno: como el IFE, bonos de emergencia, tarjeta alimentaria y ATP.

El informe aclara además que, “la suma total de ingresos de la población creció 21,9% en relación con igual trimestre de 2019” frente a una inflación interanual, a junio, del 42,8%.

Esto hizo que aumentara en forma muy fuerte la desigualdad: el coeficiente de Gini subió del 0,434 al 0,451 entre los segundos trimestres de 2019 y 2020.

Seamos sinceros y dejemos la ideología de lado. Estos pobres no nacieron de un repollo y tampoco los provocó el COVID 19 en 7 meses. Aquí la desidia institucional y el robo al Estado viene desde muy lejos por eso los resultados son cada vez mas aterradores.

Tenemos 3 generaciones perdidas y lo que viene no es mejor. Imaginemos a una niña que hoy tiene apenas 10 años, en 5 o un poco mas años, es casi seguro que sea Mamá de un hermoso y desnutrido bebé como Ella.

Así van transcurriendo los años en un país millonario en riquezas naturales, pero con políticos pobres en buena conducta y moral. Suscribo en todo lo que dice el artículo y felicito a los Periodistas del medio.



Dia a día se va muriendo un poco mí alma al ver el desastre que está haciendo la mala política que nos gobierna. Se que hay Dirigentes buenos pero están en los pueblos del interior. Ahora el INDEC nos informa que 18.000.000 millones de Argentinos son pobres o indigentes. En ese lugar están los niños, Abuelos y Madres que tratan de alimentar a sus hijos.

Solo dos meses , apenas un poco más de 60 días y termina un año que nos marcó el inicio, ya no de un nuevo tiempo sino de una era desconocida, cuyo destino obviamente incierto nos dejó en una nebulosa indescifrable. Hemos perdido las dimensiones de una tragedia porque estamos dentro de ella y solo padecemos sus consecuencias. Nuestras manos no huelen a perfumes porque el alcohol en gel fue su reemplazo obligatorio. Muchos han utilizado a sus mascotas para poder salir a tomar un poco de aire callejero o disfrutar del verde en una plaza o parque. Trabajo no hay porque no existen producciones. Así vamos llegando al final de un año que muchos subestiman pero que la historia siempre nos mostró su mala vibra… 2020… Bisiesto… Siniestro. Virus, pandemia, incendios, terremotos, miseria humana por todo el planeta y nadie que sepa cómo salir de este calvario.

Dios o el Universo se hagan eco de nuestras súplicas y dejen de sufrir los inocentes de cualquier edad, raza o género.



* Locutor Nacional – Comunicador