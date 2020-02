El primer futbolista en decir que es gay: “En el fútbol la homosexualidad es un tabú”

En este contexto esta semana se conoció la historia de Nicolás Fernández, de 24 años, que se desempeña como arquero en el Club General Belgrano que juega en la Liga Cultural de La Pampa, y es el primer jugador del fútbol argentino, y porque no mundial, en reconocer que es homosexual.

Fernández es oriundo de Pellegrini un pueblo que se encuentra a 114 kilómetros de Santa Rosa, La Pampa, y dónde afirma que “los gays son todos tapados, porque nadie dice nada”.

El inició su carrera en el Club Huracán de su pueblo, hasta que en un momento comenzó a estar en pareja con un chico y por los tabúes decidió alejarse dos años de su pasión. Luego de varias idas y vueltas en distintos clubes de la zona, y lesiones finalmente volvió al ruedo deportivo en el Club General Belgrano, así se lo narró al diario Tiempo Argentino.

Fue un 30 de Junio de 2019, casualmente dos días después del Día internacional del Orgullo LGTB, que decidió hacer pública su decisión a través de su Facebook personal.

A partir de ahí todo “fue una revolución, se hicieron eco todos los medios de La Pampa. Muchos se sorprendieron en el fútbol”, afirma Fernández. Su familia ya lo sabía y lo aceptaban pero lo quedaba el paso más difícil que era enfrentar a sus compañeros de vestuario, y cuanta que “fue en Deportivo Rivera. Estaba jodiendo con el capitán, y me sorprendió adelante de todo el plantel: ¿Y vos qué onda? ¿Te gustan los chicos o las chicas?”, y Nicolás contestó claro y sin vueltas ante el silencio de todos, “estuve tres años en pareja con un chico, y que si tenían un problema se lo dijeran, y si no, que ahí no había pasado nada”.

“Ahora me gritan puto en la cancha y me doy vuelta y me río. Hay que actuar, manejarse y proceder con total normalidad, porque no pasa nada, justamente”, cuenta Nicolás.

Finalmente, con respecto del fútbol femenino, y en la misma línea con Valdano, se muestra optimista y sostiene que “el fútbol femenino es mucho más abierto, y el masculino va en camino”.