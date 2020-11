El presagio de Belu Lucius: ¿quién gana MasterChef?

La influencer adelantó a quien ve fuerte para imponerse en el certamen televisivo que actualmente domina la televisión argentina.

Una de las cocineras más destacadas de MasterChef Celebrity, Belu Lucius, contó que en las primeras galas del programa “yo quería sacar la lapicera y pedir autógrafos a la vieja escuela, yo estaba ahí con Iliana Calabró que siempre la vi en la tele, Patricia Sosa que canta un tema y se me pone la piel de gallina, Boy Olmi, el Turco, con todo lo que significó para el deporte, el Polaco que canto sus canciones en el boliche y tantos otros”.

Por otro lado, la influencer contó que, durante su infancia, como también en la actualidad, que “desde el jardín se me apartaba porque era la grandota, no saltaba la soga porque era la grandota, no jugaba el elástico con las otras nenas, porque era la grandota, más allá de lo verbal se superó. Mis ojos cada vez que hay una gala, son TT en Twitter porque me dicen que tengo ojos de huevo, que seguramente tengo tiroides, que se me van a salir los ojos, yo soy así, no vine al mundo a agradarle a nadie”, afirmó en Agarrate Catalina.

Lucius fue consultada, además, sobre a quién ve como ganadora o ganador del programa, a lo que contestó: “Para mí va a ganar Claudia Villafañe, para mí se merece ser la campeona”.