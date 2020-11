El plantel de Gimnasia pide que no se juegue la fecha por la muerte de Maradona

Mientras se desarrolla el velorio de ídolo, el partido con Vélez solo se postergó para el sábado a las 19.20 en Liniers.

El plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata, último equipo que dirigió Diego Maradona, pidió «que no se juegue la fecha» tras la muerte de su DT e indicaron que la decisión no depende de los futbolistas.

El partido entre Gimnasia y Vélez estaba programado para el viernes a las 21.30 pero desde el club de Liniers confirmaron que “el partido válido por la Fecha 5 de la Copa Diego Armando Maradona, se reprogramó para el sábado 28 de noviembre a las 19:20 hs”.

«Estamos en contacto con los dirigentes y les pedimos que no se juegue la fecha, pero no depende de nosotros y aún no sabemos nada», manifestó el defensor Lucas Licht.

El jugador se expresó sobre la muerte de su DT y contó cómo atraviesa la situación el plantel: «Desde ayer son días muy tristes para todos. Es una noticia que aún no la creemos. En todo momento esperamos que nos digan que había sido solo un susto. La verdad es que estamos muy golpeados».

«Dentro dentro de una cancha él era feliz y necesitábamos que esté con nosotros. Tuvimos una videollamada y lo habíamos visto bien. Nos decía que en diez días iba a estar con nosotros, nos contaba chistes. La verdad lo veíamos muy bien, estábamos esperándolo y de repente esta noticia», expresó.

«Dentro dentro de una cancha él era feliz y necesitábamos que esté con nosotros»

En tanto, manifestó: «Lo tenemos que despedir de la mejor manera. Uno es consciente del privilegio de haberlo tenido al lado. Nosotros lo veíamos feliz, estaba bárbaro cuando hicimos la pretemporada en predio de AFA, él estaba cada vez mejor física y anímicamente».

«Salimos adelante con él. En lo personal tuve muchas charlas con él, se preocupaba mucho por la familia de cada uno, tenía esas cosas que a uno como jugador le llegan mucho más y se encariña mucho más. A nosotros nos deja muy tristes», aseveró en diálogo con TyC Sports y contó una anécdota de Maradona con el plantel: «Le avisamos que había un asado del plantel en mi casa y no pensábamos que iba a ir, pero se apareció después del entrenamiento y nuestra felicidad era terrible».

Se postergaron tres partidos por la muerte de Maradona

Además de la postergación del partido entre Vélez y Gimnasia y Esgrima La Plata debido a la muerte de Diego Armando Maradona, también fueron reprogramados los encuentros entre Godoy Cruz-Banfield y Huracán-Patronato que se iban a jugar este viernes

La Liga Profesional de Fútbol pasó el partido de Vélez y Gimnasia al sábado a las 19.20, Godoy Cruz – Banfield será el mismo día a las 21.30 y Huracán -Patronato se jugará el domingo a las 21.30.

Sábado 28 de noviembre

17.10 Racing – Unión

19.20 Colón – Independiente

19.20 Vélez – Gimnasia

21.30 Rosario Central – River

21.30 Godoy Cruz – Banfield

Domingo 29 de noviembre

17.10 Defensa – Central Córdoba

19.20 Boca – Newell’s

21.30 Lanús – Talleres

21.30 Huracán – Patronato.