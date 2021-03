El PJ pampeano renovará autoridades el 6 de junio

La reunión del consejo del PJ pampeano se realizó este lunes a la mañana y hay acuerdo para que Ziliotto sea el próximo presidente. Líneas minoritarias piden que no los dejen afuera.

El Consejo Provincial del Partido Justicialista se reunió esta mañana buscando sellar el acuerdo de unidad que le permita al gobernador Sergio Ziliotto asumir la presidencia del partido.

A pesar de que hay consenso entre las líneas mayoritarias para que el mandatario sea el nuevo presidente, confirmaron el domingo 6 de junio como la fecha para renovar autoridades. Desde el 7 de abril y hasta el 7 de mayo habrá tiempo de presentar listas.

Tanto Ziliotto como el actual presidente Rubén Marín participaron del encuentro en la sede de la calle Irigoyen. El mandatario, al salir de la reunión, dijo que es «candidato» porque «son muchos dirigentes que plantearon esto» pero advirtió que será «respetuoso de los afiliados».

«Seguramente habrá otros compañeros con las mismas intenciones así que vamos a ser respetuosos de los tiempos de la carta orgánica», remarcó ante la prensa, aunque ya se probó el traje de conductor: dijo que su idea es «escuchar a todos y dar participación a todos» si llega a la presidencia del partido.

Además, Ziliotto -que se retiró antes aunque la reunión seguía- anticipó que el Consejo trataría la situación de la intendenta Marta Paturlane, enfrascada en una dura disputa interna en Santa Isabel que se extendió a otros sectores del partido. «Están funcionando las instituciones y seguramente si el partido tiene que intervenir políticamente, actuará en consecuencia. No tengo porqué creerle o no (a Paturlane), no tengo elementos. Se ha recurrido a la Justicia y tomará la decisión conveniente. Es un proceso dentro de las normas legales», indicó.

– ¿Lo ve a Verna como candidato a senador?

– Es una decisión personal de él. Si es, bienvenido sea.

– ¿Y María Luz Alonso?

– Luchy tiene una gran formación y una gran representatividad a nivel nacional. Al PJ le sobran candidatos.

– ¿Existe la posibilidad de que una mujer encabece la lista?

– No descartamos nada. Buscaremos el mejor armado para que haya la mayor representación del justicialismo pampeano y de los otros partidos del campo popular que trabajan con el PJ, siempre con el objetivo de ganar las elecciones.

– ¿Qué va a pasar con las PASO?

– El proceso electoral a nivel nacional se dispara en los primeros días de mayo. Falta tiempo. Se analizará permanentemente cada una de las situaciones. Yo creo que es un proceso que, hoy por hoy, no sería imprescindible ni sería cercenar el derecho a voto porque en octubre se vota si o sí. Hay que analizarlo en virtud de la situación epidemiológica: esperemos que no llegue la segunda ola y vacunar lo antes posible para que las PASO no perjudiquen la situación sanitaria.

– ¿Cómo observa la situación en Formosa?

– No congeniamos con ningún tipo de violencia, menos la violencia institucional. Pero lamentablemente se ha politizado mucho, no es casualidad que haya dirigentes de la oposición haciendo campaña en Formosa. Hay que conocer la situación con mucho detalle para hacer declaraciones. Respetamos la institucionalidad pero tampoco avalamos ningún tipo de violencia, las instituciones y el tiempo determinarán si la hubo.

cerrada

Reclamo interno.

En el PJ, Marín ya anticipó que no seguirá al frente del partido. La renovación de autoridades se tenía que hacer en mayo del año pasado, pero el proceso tuvo que ser pospuesto por la pandemia.

reunion del consejo del pj 57

Aún así, había consenso para que Ziliotto pasara a presidir el Consejo Provincial aunque el acuerdo no estaba cerrado «hacia abajo».

Este lunes ingresó una nota al partido donde se pide que no dejen afuera a las líneas minoritarias: ni de este acuerdo ni del armado de las listas de cara a las próximas elecciones legislativas. Está firmada por Gastón Rodríguez, quien encabeza la línea PSPN.

«Hemos leído y escuchado que las líneas mayoritarias se aproximan a un acuerdo para llegar a las próximas elecciones legislativas ignorando que puede haber más compañeros que deseen participar de las mismas. Ese no es el camino de la unidad», cuestionó el dirigente.

«Somos una pequeña línea interna en donde fuimos consagrados y elegidos por el voto popular, somos dirigentes porque así lo quiso la gente mediante nuestro propio nombre y sin colgarnos de nadie. Les pedimos que actúen desde la razón y puedan hacer honor a la palabra ‘unidad’ no solo con nosotros sino también con muchos compañeros que desean ser parte ya que se lo han ganado», reclamó Rodríguez.

«No sigamos permitiendo que compañeros sigan emigrando a otros partidos partidos por ser egoístas y después generanzo alianzas con personas que no pertenecen a nuestro partido», insistió.