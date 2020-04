El Pentágono difundió oficialmente videos de avistamientos de ovnis

En los videos se observan objetos voladores no identificados que se mueven rápidamente mientras son grabados por cámaras infrarrojas que detectan la temperatura. Dos de los videos contienen reacciones de miembros del servicio que se muestran asombrados ante la rapidez con que se mueven los objetos. Una voz especula que podría ser un dron.

El primer video, el de 2004, fue compartido por uno de los tripulantes que presenciaron la escena en 2007; más tarde fue publicado junto a los otros dos por la organización To The Stars Academy (TTSA) y el diario The New York Times en diciembre de 2017 y marzo de 2018.

Ya en 2019, la Armada estadounidense reconoció que las tres grabaciones eran reales, pero hasta ahora no las había difundido oficialmente.

La primera grabación, conocida por los expertos como “FLIR1”, muestra un objeto de forma oblonga, que se acelera fuera de la vista de los sensores.

“Después de una cuidadosa investigación, el Pentágono determinó que la difusión autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad sensible y no afecta a ninguna investigación posterior de incursiones militares del espacio aéreo por fenómenos aéreos no identificados”, señalaron.

David Fravor, uno de los pilotos que había registrado este objeto en 2017, dijo a la CNN: “Mientras nos acercábamos se movía aceleradamente hacia el sur, luego desapareció en menos de dos segundos”. Agregó que “fue extremadamente abrupto, como una pelota de ping pong, rebotando en una pared”.

El Pentágono se había dedicado a explorar este tipo de fenómenos en un programa clasificado que comenzó en 2007, pero que fue cancelado en 2012 porque destinaron los fondos a otras áreas. Luis Elizondo, el ex director de ese programa, dijo a la CNN en 2017 que “hay evidencias convincentes de que quizás no estemos solos”.

“Esas aeronaves, nosotros lo llamaremos aeronaves, tienen características que no se registran en ningún inventario de Estados Unidos ni en ningún otro inventario del mundo, que nosotros sepamos”, agregó el experto, que renunció en protesta por el retiro de fondos de su programa.