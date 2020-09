El padre de Diego Ramos murió por coronavirus: “Si estás pensando ‘mejor lo tengo’; te cuento que no está bueno”

El actor y su madre también se contagiaron. A través de Instagram el actor dejó un mensaje para concientizar sobre los efectos del Covid-19.

Diego Ramos comunicó este lunes la triste noticia del fallecimiento de su padre a causa del coronavirus. El actor además informó que tanto él como su madre también contrajeron Covid-19.

“¡Chau Pa!” escribió Ramos en su cuenta de Instagram y acompañó el texto con una foto de su padre fallecido y expresó: “Terminé mi aislamiento por Covid-19 positivo, mi mamá sigue aislada unos días más y mi papá, lamentablemente, no le pudo ganar”.

“No me gusta aleccionar –indicó Diego Ramos-, pero si estás pensando ‘mejor lo tengo y me lo saco de encima’, te cuento que no está bueno”.

Y advirtió en su publicación respecto a los contagios de coronavirus: “No sabés quién se puede contagiar y cómo le va a afectar. Cómo te puede afectar a vos y que vas a sentir”.

El actor expresó que durante la etapa de aislamiento obligatorio por ser paciente con coronavirus “se vive a veces con miedo, otras con incertidumbre y siempre en soledad. Faltan abrazos, besos y caricias”.

“Por suerte, sobra amor y eso es lo que siempre va a quedar”, remarcó con esperanza al final del post en Instagram.