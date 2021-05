El padre de Ángela Leiva murió por coronavirus: se lo detectaron un día después de superar el cáncer

La cantante perdió a su padre, luego de celebrar que había superado los tratamientos para el cáncer.

El padre de Ángela Leiva, Eduardo Leiva, murió tras infectarse de coronavirus, enfermedad que fue detectada un día después de haber recibido el alta por un tratamiento contra el cáncer.

El hombre estaba internado en Tandil, en donde vivía con su actual esposa. Había sido intubado e inducido a coma farmacológico, pero no pudo superar el cuadro.

El 28 de abril, Leiva contó en Lo de Mariana la situación de Eduardo. «Acompaño desde la distancia y con amor. Ahora me está por llegar el parte de hoy”, declaró. El 8 de abril, la artista también había posteado el gran logro del hombre tras su lucha contra el cáncer, pero no dijo nada del cuadro de Covid-19.

“Me quise quedar con esa noticia. No soy una influencer. No cuento todo lo que hago. Conté eso porque es un ejemplo de vida. No es fácil luchar contra el cáncer. Fue un baldazo de agua fría (enterarnos que tenía covid)”.

Leiva brindó esa nota en el marco de la grabación de la ficción de Polka La 1-5/18, donde tendrá una participación. También formará parte de La Academia. Hace ocho años, perdió a su madre también a causa del cáncer.

La muerte de su manager, Carlos Varela

A causa del coronavirus, Leiva también sufrió la pérdida de su manager Carlos Varela, a quien le dedicó un profundo posteo en Instagram.