El ministro de Salud preocupado por la ocupación de camas de terapia

El ministro de Salud, Mario Kohan, se refirió al avance de la pandemia en la provincia de La Pampa y pidió a la comunidad colaboración para disminuir la circulación y con ella los contagios.

“Después de la primera semana de diciembre hubo un aumento notable de casos y naturalmente esto lleva, como consecuencia, que a mayor cantidad de casos mayor necesidad de internación en diferentes dispositivos, y que hoy tengamos una situación de bastante tensión en el ámbito de las terapias intensivas. Hace un mes atrás o un mes y medio teníamos 11 pacientes y hoy tenemos 30 pacientes internados en terapia intensiva y esto genera preocupación porque vamos cambiando de fase y de etapa y el recurso humanos que tenemos es limitado, esto lo hemos dicho desde el primer día, uno puede comprar un respirador, lo que no puede hacer es comprar un equipo de salud, porque lo que a veces no se dimensiona es que cuando uno dice que el paciente está en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica está hablando de numerosas personas, enfermería, mucamas, kinesiología, bioquímicos, médicos, una enorme cantidad de gente que asiste a un paciente”, manifestó el ministro de Salud a la Agencia Provincial de Noticias, pidiendo a la comunidad que entienda esta situación y que multiplique este número por 30 personas internadas.

Solicitando a la comunidad una ayuda para disminuir la cantidad de contagios, Kohan dijo que la última semana hay una tendencia a bajar el número de casos, “pero yo no canto victoria, esto lo tenemos que consolidar en las semanas que siguen”.

Coincidiendo con la defensa de las medidas adoptadas para disminuir la circulación de personas, el titular de Salud consideró que a menor circulación baja la posibilidad de contagio, “el virus no nos busca, nosotros buscamos al virus, esta es la realidad y por eso pedimos permanentemente que cumplan con las medidas que ya probadamente son eficaces, como el distanciamiento físico, el uso del barbijo o mascarilla, el lavado de manos frecuente, no estar en lugares cerrados donde se genera aerolización y contagio, por favor hagámoslo, es muy importante para todos”.