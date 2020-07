El mensaje pro fitness de Catherine Fulop días antes de que Oriana contara que sufre trastornos alimenticios

La conductora se sacó una foto entrenando días antes de que su hija contara que sufre de atracones de comida y que tuvo otros trastornos alimenticios.

Catherine Fulop envió un mensaje motivador para que sus seguidores comiencen a entrenar en medio de la pandemia. Lo hizo con una foto mostrando su cuerpo súper trabajado y justo antes de que su hija contara que sufre trastornos alimenticios por no sentirse cómoda con su corporalidad.

“¡Échale ganas! Así como te lo digo y me lo digo a mí también; tienes que hacerlo ahora, a veces el ‘después’ se convierte en ‘nunca’ y si no cambias lo que haces, todo se repite. Somos lo que elegimos ser, todos los días tomamos decisiones y no basta con desearlo, eso no cambia nada, ¡pero una decisión lo puede cambiar todo! ¡Vamos que se puede, mi gente! ¡Se les quiere!”, escribió Fulop en Instagram con la imagen haciendo gimnasia.

El jueves pasado, Oriana fue tendencia en las redes sociales por mostrar un video de su cuerpo, admitiendo que ella sentía que tenía imperfecciones. Además, contó que sufrió trastornos alimenticios y que incluso, un día antes, había tenido un atracón de comida. La cantante recibió miles de muestras de apoyo por mostrarse tal cual es y ayudar a otras personas a que acepten su cuerpo.