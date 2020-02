El mal momento de Gladys La Bomba Tucumana: una mujer trans subió al escenario y la increpó en pleno show

El personal de seguridad la retiró de inmediato y la cantante aseguró que estaba muy asustada. El detrás de escena del incidente.

Gladys “La Bomba Tucumana” vivió un mal momento sobre el escenario en su provincia natal, cuando una mujer trans la increpó frente al público.

El incidente fue mientras se presentaba en el carnaval solidario del Club Atlético San Juan. Gladys estaba cantando uno de sus hits cuando Jorgelina Zalazar subió al escenario y le empezó a gritar.

Jorgelina Zalazar, la reconocida peluquera local.

La seguridad del lugar intervino y desde la organización pretendieron que el show continuara, pero Gladys cortó la música y comenzó a hablarle a esta mujer, una reconocida peluquera local.

“¿Qué pasó chicos? Te juro que estoy temblando, tengo miedo. Es una mujer bruta, atrevida. Me da muchísimo miedo. Yo estoy trabajando, no te conozco, cielo. Te vas vos o me voy yo del lugar. Por favor les pido, con todo mi amor, estoy trabajando”, dijo “la Bomba” desde el escenario.

“Perdón por no conocerte, no sé quién sos pero me asusté cuando te vi al lado mío. No te conozco, me asusté”, le dijo a Zalazar. Mientras, la corista de Gladys agregó: “Sos una atrevida, como mujer deberías respetarnos”.

El show siguió sin más inconvenientes. Pero después, la peluquera habló al respecto en su video que publicó en su Facebook.

“Quiero pedirles disculpas a la gente por salir a atacar a la señora Gladys muy fuertemente. No le pido disculpas a ella, sino a toda la gente que me sigue”, aclaró al comienzo. Sobre los motivos de su interrupción, dijo: “La señora Gladys es súper homofóbica y ahora nos estamos sacando las caretas. Yo la salí a atacar crudamente porque ella no lo deja ser feliz a su hijo (Tyago Griffo)”.

Gladys y su hijo Tyago.

“Él me pidió ayuda vía messenger y después nos pasamos los teléfonos. Él me preguntaba cómo podía hacer para lograr una aceptación de su mamá”, explicó Jorgelina. “La homofobia es una enfermedad y ser gay no, ser una chica trans no, ser una chica lesbiana tampoco”.