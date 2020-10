El llanto desconsolado de Andrea del Boca por la denuncia de abuso sexual de su hija contra Ricardo Biasotti

La actriz no pudo contener las lágrimas al hablar del conflicto entre Anna Chiara y su padre, sobre el que pesa una fuerte acusación.

Anna Chiara del Boca denunció a su papá Ricardo Biasotti por abuso sexual agravado .

Andrea del Boca se largó a llorar al hablar de la denuncia de su hija Anna Chiara

En noviembre del año pasado, Anna Chiara del Boca denunció a su papá, Ricardo Biasotti, por abuso sexual agravado y corrupción de menores. Todo salió a la luz a raíz de un video que grabó la joven, donde relató la pesadilla que vivía cada vez que le tocaba pasar días con él. “¿No te acordás cuando vos y tu novia dormían desnudos al lado mío? Vi todo, porque taparte no sabías. Ni para eso servís. Me sacabas el celular porque era la única manera de comunicarme con mi mamá”, dijo en ese entonces. En las últimas horas, Andrea del Boca habló del tema tras haber declarado ante el fiscal Aldo De La Fuente, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Integridad Sexual (UFISEX), y no pudo contener las lágrimas de tan solo imaginarse el calvario de su única hija.

“Mi familia y yo tuvimos que declarar. Es muy duro, no se imaginan cuánto, como mamá tener que relatar los dichos de Anna de cuando ella empezó a contar lo que se había guardado durante muchos años por miedo y vergüenza, porque se sentía humillada y sucia”, comenzó diciendo visiblemente angustiada en Nosotros a la mañana.

La protagonista de Perla negra recordó que la joven empezó a hablar un día después de la muerte de su abuelo Nicolás, el 16 de marzo de 2018: “Ese día, desesperada, Anna empezó a llorar y a contar como sistemáticamente cuando yo la llevaba a la casa de su progenitor masculino, como ella le dice a su padre, él la obligaba a dormir en el dormitorio junto a él”.

Del Boca sostuvo que el daño que Biasotti le provocó a su hija será imposible de borrar: “Son heridas que quedan en el alma y no se curan. Él la amenazaba. Es un mentiroso compulsivo. Se negó sistemáticamente a todas las pruebas. Les puedo asegurar que no le deseo a nadie este dolor. Siento impotencia de darme cuenta de por qué durante tantos años, cuando tenía que ir a dormir a la casa del padre, Anna se agarraba del marco de las puertas y nos suplicaba que no la dejáramos ir”.

Por último, en medio de un llanto desconsolado, la actriz señaló: “Son heridas que te quedan en alma de por vida. Le robó la inocencia. El padre biológico es inhumano. A mí no me cabe en la cabeza… discúlpenme, no suelo salir así, no me gusta”.

En su declaración, Anna Chiara habló de “manoseos y frotamientos”. Puntualmente, dijo que Biasotti “la hacía dormir abrazada a él y le frotaba sus partes íntimas, totalmente desnudo”. Según consta en el expediente, su padre le decía: “Para que no tengas miedo, vení a dormir conmigo”. En aquel entonces, la nena tenía apenas nueve años.