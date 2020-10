El Leeds de Bielsa recibe al Manchester City de Guardiola, de un partido de alto voltaje

Este sábado comienza una nueva fecha de la Premier League. Y el duelo entre el Loco y Pep se perfila como uno de los más atractivos.

Marcelo Bielsa y Pep Guardiola.

La cuarta fecha de la Premier League de Inglaterra tendrá este sábado un partido esperado y que promete muchas emociones: el Leeds del argentino Marcelo Bielsa recibirá al Manchester City de Pep Guardiola, quien declaró su admiración por el entrenador rosarino.

El encuentro será a partir de las 13.30 (hora argentina), con televisación de ESPN, y el Leeds intentará mantener su racha victoriosa de dos triunfos en fila, luego de haber perdido en el debut ante Liverpool. City, en tanto, viene de ser goleado en casa por el Leicester y tiene tres puntos, aunque debe un encuentro por la primera fecha.

Con su habitual modestia, Bielsa, en conferencia de prensa el jueves, había reconocido que no se sentía el “mentor” de Guardiola, quien lo visitó en la Argentina antes de convertirse en el entrenador del Barcelona, que lo catapultó a la historia del fútbol.

“De ningún modo me siento como un mentor de Guardiola. Si hay un técnico independiente en sus ideas, es él. No es porque yo lo diga sino porque sus equipos juegan como no juega nadie”, aseguró Bielsa.

En tanto, Guardiola, este viernes, reconoció que el rosarino “probablemente sea a quien más admiro en el mundo del fútbol como entrenador y como persona”.

Sobre el partido, Guardiola analizó que Leeds “es un equipo que hace lo que tiene que hacer, luchan los unos por los otros, defienden cerca del área, tienen buena salida de juego y llegan con muchos jugadores”.

Pep Guardiola elogió a Marcelo Bielsa antes de Leeds-Manchester City: “Es la persona que más admiro en el mundo”

Este viernes, en conferencia de prensa, Pep se deshizo en elogios para el argentino: “Creo que Bielsa es probablemente la persona que más admiro en el fútbol mundial como entrenador y como persona. Es el entrenador más auténtico de todos los tiempos en términos de cómo conduce a sus equipos, es único”.

Pep respondió así las consultas de los periodistas y también las palabras de Bielsa, quien hace unas horas también elogió a su rival y colega: “Sus equipos juegan como ningún otro equipo. Es imaginativo, en primer lugar. Es capaz de crear instantáneamente soluciones a los problemas que encuentra y es capaz de implementar las cosas que propone”, afirmó el entrenador argentino del Leeds United que volvió a la Premier League después de 16 años y ganó dos de los tres primeros partidos del campeonato. Este sábado chocan sus equipos.