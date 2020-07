El juez Ercolini reemplazará a Canicoba Corral

Julián Ercolini será el reemplazante provisorio de Canicoba Corral, quien se jubila a fin de mes. Su causa más saliente es la que investiga el negociado de los peajes durante el macrismo.

El juez Julián Ercolini reemplazará provisoriamente a su colega Rodolfo Canicoba Corral, quien se jubila el 29 de julio y dejará otra vacante en los tribunales de Comodoro Py. En tanto, las causas del juzgado que estaba a cargo de Sergio Torres quedarán en manos de Sebastián Casanello.

Tras un sorteo que se realizó en la Cámara Federal, Ercolini quedará a cargo de las causas del juzgado de Canicoba Corral, que pronto cumplirá 75 años. Este magistrado también tenía a su cargo los expedientes del juzgado de Torres, que dejó la vacante cuando fue elegido para la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Ercolini tomará a su cargo la causa que investiga el atentado a la AMIA, que también tenía Canicoba Corral.

Antes de irse, Canicoba Corral dictó el procesamiento de dos ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri por el negociado de los peajes, el ex titular de Vialidad, Javier Iguacel y al ex titular de la Procuración del Tesoro, Bernardo Saravia Frias. Y para este martes están previstas las indagatorias de Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne.

Julián Ercolini es el juez que tuvo a su cargo varias causas contra funcionarios kirchneristas, entre ellas la de la obra pública, en la que fue enviada a juicio oral, durante el gobierno de Macri, la actual vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner.

También es el juez que durante el gobierno de Macri, ordenó la prisión a los empresarios Cristóbal Lopez y Fabián De Sousa por la causa de los combustibles de la empresa Oil. El caso está actualmente en juicio con los empresarios en libertad, y aquella decisión terminó siendo calificada de arbitraria.

Ercolini es titular en el Juzgado Federal N° 10 desde 2004 cuando fue nombrado por el ex presidente Néstor Kirchner al cubrirse las vacantes en cuatro de los 12 juzgados federales de Comodoro Py.

Entre otras causas, tuvo la de la venta de Papel Prensa, en la que sobreseyó a los dueños de Clarín y La Nación, y el caso Hotesur.

En tanto, Casanello, el juez que puso en prisión a Lázaro Baez en la causa conocida como ruta del dinero, es quien tomarà las causas de su ex colega Torres. A pesar de las continuas insistencias de la Cámara Federal, el juez esquivó presiones y nunca encontró elementos como para vincular a Cristina Kirchner en el caso, lo que terminó siendo ratificado.

Las subrogancias o reemplazos serán por un año, con la posibilidad de prorrogarse o hasta que se cubran las vacantes.