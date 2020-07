El intendente Ricardo Delfino ” Hay que tener tranquidad en estos momentos”

Desde el Ministerio de Salud, las autoridades sanitarias están tratando de encontrar el origen del brote de Covid-19 que se desató en la localidad de Catriló.

En declaraciones radiales, el jefe comunal de Catriló, Ricardo Delfino, aseguró que todavía no hay certezas de cómo se produjo el contagio.

«Están tratando de ubicar el primer contagio y que luego se trasmitió. Todavía no tienen certezas, creo que en el transcurso del día van a tener más certezas. El chico que se contagió no es transportista, es administrativo en la firma Lartirigoyen y no se ha movido de Catriló. Sólo un día estuvo en Santa Rosa, en un lugar que también puede ser el vínculo», dijo el intendente Ricardo Delfino.

Consultado si el nexo podría llegar a ser alguna persona que fue a las oficinas de la empresa, Delfino dijo que «él manifiesta que sólo tuvo contacto con los compañeros de trabajo”.

«La gente está muy preocupada con la noticia nueva, es como que entra en psicosis y le estamos diciendo que tiene que tener tranquilidad, quedarse en la casa», afirmó .

Precisó que a las 6,30 horas, el gobernador Sergio Ziliotto le comunicó sobre los doce casos positivos, que se encontraban aislados en Santa Rosa. “la gente venía cumpliendo bien (los protocolos) pero algún caso íbamos a tener y nos tocó… hay que tener tranquilidad en estos momentos”, pidió.

Cabe recordar que a raíz de los casos, Catriló volvió a Fase 1 que impone una restricción de la circulación total y solo quedan habilitados los negocios esenciales.

Delfino aclaró que entre otras de las medidas tomadas es la falta del transporte urbano y que dejó de llegar a la localidad del servicio de transporte de pasajeros que brinda Transur.