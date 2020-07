El intendente de Puelches apuesta a la producción de sal como salida laboral

Julio Gérez, intendente de Puelches remarcó como una de las actividades más importantes la producción de sal, “tenemos dos salineras que ocupan mano de obra local, de quince a veinte personas, esto es importantísimo siempre y se potencia aún más en esta situación sanitaria que estamos viviendo con esta Pandemia”.

El jefe comunal, remarcó que tener ese número de gente trabajando “nos da mucha tranquilidad y además un importante movimiento económico, ya que no solo las 20 familias que tienen su situación laboral resuelta, sino el resto de los servicios como combustible, gomerías y tantos otros que circulan alrededor de ésta producción.

Viviendas

En cuanto a la construcción de viviendas, el intendente recordó que el 5 de marzo se entregaron cinco viviendas y se inauguró la planta de osmosis inversa, “lamentablemente no pudo asistir el gobernador debido a la emergencia” y adelantó que ya se habló con el presidente del IPAV Jorge Lezcano para construir ocho nuevas viviendas del plan Mi Casa, “si bien la demanda no es muy grande la idea es que les toque a grupos familiares jóvenes y recién constituidos”, apuntó.

Con la idea de generar mano de obra local, Julio Gérez se reunió con Rogelio Schanton de la Secretaria de Asuntos Municipales quien “envió dinero para la compra de un terreno donde se construirá el edificio del Cumelén y un salón anexo que es un sueño de muchos años. Ya estamos comprando los materiales para esa obra”, enfatizó.

Agregó que hay varias ideas que “entusiasman mucho”, siempre pensando en que algún se podrán reunir los fondos para construir cordón cuneta y más asfalto en la localidad.

Situación del campo

Puelches tienen una amplia zona productiva, sobre todo en lo que es ganadería y las lluvias son un vital elemento. Al respecto el jefe comunal informó que “estuvimos complicados hace tres o cuatro meses atrás por la falta de pasto” y añadió que “gracias a Dios en este tiempo ha llovido mucho en casi todo el departamento por lo que no hemos necesitado la asistencia del Ministerio de la Producción con respecto a forraje, se ha vendido hacienda por lo que trajo alivio a los productores”, sintetizó.

“Soy un hombre del Gobierno provincial”

Al referirse a la relación con las actuales autoridades afirmó que “soy una hombre del gobierno provincial” y aseguró que “la relación es muy buena con el Gobernador y sus funcionarios, tengo muchas esperanzas de que esta situación que no ha dejado que arranquen los gobiernos nacional y provincial termine pronto”.

Sobre el final admitió tener esperanzas en el futuro dado que “hay muchísima confianza en el Presidente Alberto Fernández y hemos superado cuatro años nefastos con Mauricio Macri, como no vamos a tener esperanza con un hombre que hace un gobierno federal trabajando con todos los gobernadores”, finalizó.