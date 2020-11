El Hospital Lucio Molas recibió equipamientos nuevos

El director Raúl Alvarez y el jefe del Departamento Clínica, Julio Pla Cárdenas, comunicaron la incorporación de dos Fibrolaringoscopios destinados al CEAR y al servicio de Anestesiología del hospital, y un Videolaringoscopio para la Terapia Intensiva del establecimiento Lucio Molas.

Se trata de elementos ópticos, flexibles, de exploración utilizados tanto para intubación como para tratamientos en la vía aérea del paciente.

Los equipos poseen la ventaja de contribuir con las intubaciones dificultosas como la de prevención de contagios por COVID-19, ya que la vía respiratoria del paciente se observa a través de una pantalla y de esta manera el médico mantiene distancia de la boca del paciente.

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias (APN) Álvarez señaló que “la idea es mejorar la capacidad de diagnóstico y también la capacidad de acceso a la vía aérea de los pacientes, fundamentalmente en caso COVID. Esto garantiza la posibilidad de intubaciones a los pacientes con un grado de prevención mucho más importante que la intubación directa. Son equipos flexibles, con video incorporado de tecnología con luz led”.

El director del Hospital remarcó que la adquisición de los nuevos equipos se da en el contexto de las decisiones que apuntan fundamentalmente a preservar el recurso humano de Salud.

“Es el recurso más complicado de tener o conseguir y al que tenemos que cuidar, porque la pandemia demuestra que la tasa de incidencia dentro de nuestro personal es realmente alta, en todo el mundo ha sido de esta manera. Por eso tenemos que extremar todas las medidas que tenemos al alcance para preservar a nuestro personal”, afirmó.

Por su parte, el doctor Pla Cárdenas se refirió a que la COVID-19 apresuró la llegada de los equipos. “Son necesarios para cualquier patología, no necesariamente COVID. En el caso COVID, particularmente uno tiene una distancia mayor para hacer los procedimientos que con los equipos tradicionales que tenemos. Esto disminuye el riesgo de exposición. La luz es distinta, el campo visual es más amplio, más rápido, más fácil y se accede rápidamente a la vía área. Sobre todo en estos pacientes donde uno tiene que dormirlos completamente para que no respire en ese momento. El procedimiento tiene que ser algo rápido y con estos equipo se logra hacerlo”, explicó.

Luego se refirió al apoyo del Gobierno provincial para lograr soluciones rápidas a los problemas que surgen.

“El contagio del personal de Salud es importante a nivel mundial, el recurso humano es finito, no tenemos más para remplazar. Muchas veces la gente se preocupa por si hay respiradores o camas. Respiradores y camas hay, el tema es el recurso humano, eso es lo que realmente falta. Y no es solo un problema en La Pampa y Argentina, es a nivel mundial. Entonces, con más razón es cuando le pedimos a la población que se cuide, que se proteja. Lo que más demostró ser efectivo es el distanciamiento, lavado de manos, la ventilación, todo lo que la gente ya conoce. Pero tienen que entender que deben respetarlas, que son parte de la respuesta de salud al paciente infectado. Cuantos menos pacientes infectados tengamos, menos va a ser la sobrecarga al sistema de Salud y mejor será la respuesta que vamos a tener. Porque no solo aumenta el riesgo de contagio, sino que también el agotamiento psíquico y físico del personal abocado a esta tarea”, afirmó.

Por último, el jefe de Servicio de Anestesia, Jorge Faguaga, explicó que es un instrumento de suma utilidad para el área, tanto en niños como en adultos. “Sobre todo en casos de intubaciones dificultosas. Y en caso de pacientes sospechosos de COVID nos permite alejarnos un poquito más de la vía aérea y evitar las microgotas y los posibles contagios”, concluyó.