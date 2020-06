El Gobierno lanzó la línea Pymes Plus destinada a 140 mil empresas

Podrán solicitar el crédito hasta el 31 de julio empresas que no tuvieron acceso a financiamiento. Los montos máximos son: $250.000 para microempresas y para pequeñas, $500.000.

Los créditos cuentan con un plazo mínimo de un año para su devolución y tres meses de periodo de gracia para el pago del capital e interés.

El Gobierno nacional puso a disposición la línea Pymes Plus, con una tasa subsidiada del 24 por ciento, destinada a más de 140 mil micro y pequeñas empresas que no han tenido acceso a financiamiento, por un monto total de $38.000 millones.

La línea Pymes Plus busca alcanzar un universo de MiPymes que históricamente no han podido acceder a créditos bancarios y a las que es fundamental brindarles este apoyo.

La inclusión financiera es uno de los ejes de la agenda productiva del gobierno, más allá y no sólo bajo este contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19

Para poner en marcha esta nueva línea el gobierno trabajó en coordinación con el Banco Central para facilitar y simplificar el acceso a estos créditos. Los mismos contarán con garantía que brinda el Fondo de Garantía Argentino (FOGAR), que respaldará el 100% del capital solicitado.

Además se aclaró que si la MiPyme está en el listado de potenciales beneficiarias, la entidad bancaria no puede negarle el préstamo solicitado.

Los montos máximos que se podrán pedir son de $250.000 para microempresas y de $500.000 para pequeñas empresas, de acuerdo a la clasificación de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, que se pueden consultar aquí.

Requisitos

Tener Certificado MiPyMe

No ser beneficiario de la línea de créditos al 24%.

No estar en el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) ni estar en juicio con la entidad bancaria como demandada.

No encontrarse en concurso preventivo o quiebra.

No tener cheques rechazados sin cancelar anteriores al 20 de marzo de 2020.

¿Cómo solicitar la línea Pymes Plus?

Las MiPymes que quieran solicitar el crédito deberán chequear previamente si son potenciales beneficiarios y qué entidad bancaria les corresponde en la web https://pymesplus.produccion.gob.ar/

La consulta se realiza sólo con el CUIT.

Entrar al Buscador PyMEs Plus e ingresar el CUIT para saber si se puede acceder a esta línea de créditos.

Si se cumple con los requisitos, se asignará una entidad bancaria.

Si hay dudas o consultas sobre el beneficio, completar este formulario.