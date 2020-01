El Gobierno creó la Unidad de Relaciones Técnicas con el FMI

Según la Resolución 17/2020 publicada este lunes en el Boletín Oficial, asistirá al ministro de Economía en la negociación de la deuda con el organismo

La nueva Unidad Ejecutora Especial Temporaria asistirá al ministerio de Economía en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y estará a cargo del Licenciado y Magister en Economía Emiliano Libman.

Libman es egresado de Universidad de Buenos Aires y realizó un doctorado especializado en macroeconomía internacional en la Universidad de Massachusetts, Amherst. Es investigador y ex becario del Conicet, profesor universitario y escribió artículos para varias publicaciones internacionales como, International Review of Applied Economics, CEPAL Review, Review of Keynesian Economics, entre otras.

La medida fue anunciada a través de la Resolución 17/2020 publicada en el Boletín Oficial y especifica que “se considera necesaria la creación, con carácter transitorio, de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria ´Unidad de Relaciones Técnicas con el Fondo Monetario Internacional (FMI)´”.

Tendrá como tarea principal “elaborar la estrategia de relación” y formular “propuestas para conducir las conversaciones y/o negociaciones” con el FMI, además de “articular las relaciones con las representaciones diplomáticas y el sector privado respecto de los temas relacionados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en los que el Ministerio de Economía interviene”.