El gobernador Sergio Ziliotto brindó una conferencia en Casa de Gobierno: «No vamos a incorporar restricciones»

El gobernador Sergio Ziliotto brindó una conferencia en Casa de Gobierno: ratificó que no habrá cambios en la Pampa. Sin embargo, no descartó medidas en los departamentos Capital y Maracó, donde se encuentran las ciudades de Santa Rosa y General Pico. Anunció la llegada de 6.750 vacunas durante la jornada de este viernes.

«No vamos a incorporar restricciones», volvió a ratificar este jueves el gobernador Sergio Ziliotto durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

Además, el mandatario pampeano descartó que el Estado provincial lleve adelante una compra de vacunas. Sí anunció que este viernes llegará una partida de 6.750 vacunas: un lote corresponde a la segunda dosis de Sputnik V -que serán destinadas al personal de Salud y a los adultos mayores en geriátricos- y otro a Sinoprham, que serán destinadas a mayores de 60 años con riesgo y en edad decreciente, docentes y policías.

La provincia tuvo en los últimos días un alarmante crecimiento de los casos. De todos modos, Ziliotto sostuvo «en La Pampa tenemos una situación sanitaria que es una construcción colectiva, que es producto de un Estado presente, y de la responsabilidad de la población».

Y agregó: «un estado que ha invertido en recursos humanos e infraestructura para poner en marcha tratamientos para evitar la terapia intensiva, y para llevar adelante la vacunación a grupos de riesgo. Los contagios en esos grupos tendrían consecuencias fatales. Por eso no es casualidad que hoy tengamos una ocupación de camas de UTI que no supera el 14 por ciento».

«Por eso no modificamos ningún horario de ninguna actividad, ni tampoco incorporar restricciones», aseguró. En este sentido, indicó que «los protocolos se han diseñado con cada uno de los responsables».

E insistió en que «cumplir con los protocolos es la única mandera de mantener la soberanía de decidir entre pampeanos qué podemos hacer y qué no».

«Quiero decirles que vamos a seguir trabajando. Estamos ganado espacio al Covid con las armas que tenemos. Un Estado presente y la responsabilidad social.

Un estado presente que cada día incorpora herramientas», destacó.

De todos modos, Ziliotto no descartó medidas en los Departamentos Capital y Maracó, que están en «riesgo medio», donde se encuentran las ciudad de Santa Rosa y General Pico. Todo dependerá de la evolución de los casos.

Además, el gobernador hizo las siguientes definiciones:

– Compra de vacunas: «lamentabemente este proceso de más de un año de conviviencia con el virus hemos entrado en debates que no tienen sentido Hay grupos que ponen palos en la rueda. Se puede avanzar en la compra de distintos insumos. Hace más de un año iniciamos una política conjunta entre el Estado nacional, provincial y municipal para trabajar. Vamos se seguir creyendo en el gobierno nacional porque nos están mandando vacunas. Las remesas que adquiere el gobierno nacional son las que están disponibles.

– Aumento de casos: «en virtud de los parámetros que ha establecido el gobierno nacional, aquel departamento que supere lo establecido inmediatamente rigen las restricciones establecidas por el gobierno nacional. Por eso lo que pase de acá en más es responsabilidad de los pampeanos. Los contagios devienen de la actividad social. Si hay un crecimiento exponencial en un departamento será considerado de alto riesgo y entrarán en vigencia las restricciones. Hay dos deparametnos con riesgo medio que son Maracó y Capital. Si hay aumento pueden ser considerados de alto riesgo, se impondrán las restricciones».

– Fiestas clandestinas: «El Estado va a seguir haciendo lo que corresponde. Hacer que se cumplan las restricciones. No podemos poner un policía a controlar que cada uno cumpla. Permanentemente la Policía está pendiente de las fiestas clandestinas. Hay localidades en donde esas fiestas traen explosiones de casos que no tienen que ver con la actividad laboral sino que esos encuentros clandestinos».

– Público en actividades deportivas: «seguimos avanzando y profundizando en las actividades. Hay intendentes que han suspendido algunas de esas actividades. Hay un trabajo conjunto también con las federaciones y asociaciones que colaboran y están viendo como hacen cumplir los protocolos. En cada caso va a haber un trabajo conjunto con las ligas porque este bien tan preciados de hacer lo que nos gusta no lo podemos dilapidar por hacer lo que queremos. No es tan difícil.

Cuando tenes las consecuencias de no habernos cuidado, cuando crecen los contagios, aparecen las restricciones. Si no lo entendimos en un año, es que en algo estamos fallando como sociedad».

– Segunda ola: «esto es una pelicucla. Lo que esta llegando ya lo vimos en otros países. Sabiamos que teníamos que hacer un esfuerzo. Vamos a defenderlos horarios. Que es lo máximo que podemos dar desde el Gobierno para cuidarnos y ver lo máximo que pueden dar los sectores para mantener la actividad. Queremos seguir en ese camino pero solos no podemos. Necesitamos que se respeten los protocolos. Y eso es una tarea de todos. Del que disfruta de ir a sentarse en un restaurante y disfrutar. Solo les pedimos que respeten los protocolos y que se cuiden».

– La oposición en la provincia: «Yo repito que siempre me sentí acompañado por la oposición. Ningún integrante del Comité de Crisis, ni de la oposición legislativa, no ha compartido nuestros criterios para determinar cuál es el objetivo final. Cuando hablo de una oposición salvaje y desestabilizadora, yo excluyo a la oposición pampeana. Nosotros tenemos una pertenencia muy grande. Estamos orgullosos de ser pampeanos. Podemos discrepar las formas, pero tenemos claro que primero es la salud de los pampeanos y después las desavenencias políticas. Las desavenencias las resolvemos en las urnas».

– Reivindicación de la Salud Pública: «Sigo reivindicando nuestro sistema de salud. Cada día tenemos una vacunación más eficiente. Nuestros trabajadores de salud pusieron más 2.700 dosis en un día. De las 6.750 vacunas que ya anuncié, 2250 son componente dos de la Sputnik, que van a el equipo de Salud y a los adultos mayores institucionalizados. Con las otras seguimos con los mayores de 60 en edad decreciente y vamos a sumar policías y docentes para achicar el margen. Todo en base a criterios epidemiológicos».