El gobernador Sergio Ziliotto anunció que llegarán este martes 2.700 vacunas a la provincia

El gobernador Sergio Ziliotto anunció que llegarán este martes 2.700 vacunas a la provincia. Descartó salir a comprar vacunas en el contexto de escacez e incumplimiento del contrato, además del acuerdo de centralizar la compra con Nación.

Ziliotto -en la inauguración de la estación de servicio de Vialidad Provincial- afirmó que aun no se revisará el cronograma de vacunación que postergó por tres meses la segunda dosis, a pesar que China admitió la baja eficacia de sus vacunas.

«El último dato cierto de sinopharm tiene un 79% de efectividad. No de sinovac, no hay que mezclar las cosas como algunos medios nacionales quieren mezclarla. Seamos serios», dijo.

«El problema es la sinovac que ahora descubrieron que tiene un 3% de efectividad. Como no pueden decir nada de la vacuna rusa ahora están apuntando a las vacunas chinas. Sin ningún tipo de fundamento, el único, tener un micrófono», dijo el gobernador que apuntó a la prensa».

«La prórroga de tres meses en la segunda dosis, la decidió un comité de expertos. No estoy en condiciones de decirlo porque no soy un experto. En Argentina si queremos resolver los problemas tenemos que dejar de hablar de lo que no sabemos», dijo el mandatario.

Ziliotto dijo que los cuestionamientos a la vacuna china surge de que «la niña bonita» que se ponía como ejemplo, por Chile, ahora luego de una alta vacunación «ahora tiene una crisis terminal».

Ante la consulta por la propuesta del diputado provincial Francisco Torroba (UCR) de que la provincia compre vacunas, Ziliotto dijo: «Nosotros analizamos todas las alternativas. En un escenario de falta de vacunas a nivel de mundial donde hay un alto grado de incumplimiento de los contratos firmados por el gobierno nacional, es imposible que salgamos a comprar en este contexto».

«Sabemos que no hay venta de vacunas. Hay una demanda insatisfecha. Y quienes han iniciado de ese tipo de acciones ya están diciendo que en caso de conseguir será para fin de año”, enfatizó.

«De acá a fin de año va a haber un cumplimiento de los contratos que tiene Argentina», consideró.

El gobernador advirtió que «sigue habiendo, sí es cierto, que aparecen intermediarios, chantas, ofreciendo todo tipo de vacuna. Y en esa no vamos a entrar. Porque somos serios: nosotros asumimos la responsabilidad junto con el Presidente y 24 gobernadores que desde un primer momento está centralizada la lucha contra el Covid. Y dentro de esa lucha está la compra de vacunas».

«El Gobierno nacional ha comprado millones de vacunas. No le han cumplido», dijo para reforzar su razonamiento.

Consultado si le ofrecieron vacunas a la provincia, Ziliotto afirmó: «No oficialmente, pero sabemos indirectamente. Siempre aparecen vendiendo cuestiones mágicas”, afirmó.

Confirmó que esta semana se inicia la vacunación antigripal: «se hará al mismo grupo al que se está vacunando por covid. Será una semana intensa de vacunación».