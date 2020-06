El gobernador hará cuarentena después de la reunión de COIRCO

El gobernador dijo que luego de regresar de la reunión del COIRCO en Buenos Aires programada para este viernes realizará los 14 días de cuarentena aunque seguirá en funciones. “El estudio de impacto ambiental de Mendoza es inválido”, advirtió.

“Soy el gobernador y soy ciudadano pampeano, haré el aislamiento como corresponde con mi familia para no exponer absolutamente a nadie. Voy a hacer el aislamiento de 14 días, como corresponde. Hemos tomado todas las medidas, se ha licenciado a todo el personal de la residencia”, explicó.

De todas formas, dijo que no se tomará licencia y seguirá a cargo del Ejecutivo.

Sobre el encuentro de este viernes en Buenos Aires en el marco del COIRCO para analizar el proyecto de construcción de la represa Portezuelo del Viento, dijo que habló con el resto de los gobernadores. “Inclusive con el de Mendoza. No cortamos el diálogo con nadie. El ejemplo es que se acordó entre Cobos y Verna y también firmaron un acuerdo Jorge y Jaques, las provincias buscaban un camino. ¿Quién no lo aprobó? La legislatura de Mendoza”, señaló.

Dijo que la evaluación de impacto ambiental en toda la cuenca del río fue pedida por las cuatro provincias -Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y La Pampa- el 12 de septiembre del año pasado al entonces ministro del Interior Rogelio Frigerio y fue reiterada el 23 de diciembre a su sucesor Eduardo de Pedro. “Y fue solicitada junto con a la gobernadora de Río Negro, el goberndor de Buenos Aires y el de Neuquén el mes pasado para que se llame y se convoque a la reunión de mañana. Siempre se pidió el estudio de impacto ambiental que debiera hacerse en toda la cuenca y que sea aprobado por todos los gobernadores”, especificó.

“Es inválido el estudio que hizo Mendoza porque no contempla toda la cuenca. Las universidades que lo hiceron (del Litoral y La Plata) dijeron que les faltó información y tiempo. Ese estudio que tanto defiende Mendoza no fue tratado por los gobernadores. Cada uno defiende sus derechos, sabemos que tenemos la verdad y pedimos que se contemple la ley y no haya privilegios”, completó.