El Gobernador encabezó la licitación de 20 viviendas para Eduardo Castex

Esta mañana, en el Centro Cultural Municipal y encabezado por el gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Ziliotto, tuvo lugar la licitación para la sistematización y construcción de 20 viviendas del Plan Mi Casa en la localidad de Eduardo Castex.

Acompañaron esta importante apertura, que tiene un presupuesto oficial de $ 77.761.381,24 (valores a agosto de 2020), la intendenta local, Mónica Curuchet, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Ramón Garay, el presidente del IPAV, Jorge Lezcano, el diputado provincial, Julio González, el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, concejales y demás funcionarios provinciales y municipales.

Tras agradecer el recibimiento por parte de la intendenta y a los presentes por compartir el acto, el Gobernador destacó que para la gestión pública uno de los actos que más dignifica es entregar viviendas, “y ese es el camino que queremos retomar, un camino que lamentablemente hubo que abandonar por decisión del pasado Gobierno nacional, y en esto no hubo un perjuicio para un Gobierno de un signo político distinto, hubo perjuicio para miles de pampeanos que no accedieron a la vivienda propia”.

“Hoy son casi 20.000 los pampeanos que están esperando que el Estado los ayude a llegar a un techo digno, por eso creemos que este es el camino que tenemos que llevar adelante y el gran desafío que tenemos, no solo de estar hoy abriendo después de mucho tiempo una licitación pública para barrios de viviendas, con recursos públicos, sino que queremos que sea el comienzo y que no lo abandonemos, porque así como hemos tomado la decisión de que en la provincia de La Pampa permanentemente vamos a estar haciendo viviendas en toda la geografía pampeana, tenemos el acompañamiento y la certeza que el Gobierno nacional va a retomar ese camino de entregar dignidad a partir del techo propio, por decisión política pero también por una cuestión ideológica de cuál debe ser el rol del Estado”, continuó Sergio Ziliotto.

El mandatario provincial contó que el ex intendente Julio González le comentó que durante su gestión se entregaron 143 viviendas, “y ese tiene que ser el objetivo, para no tener una demanda insatisfecha de casi 20.000 pampeanos esperando una vivienda, así que ese es el compromiso que tomamos con el pueblo pampeano, para seguir trayendo respuestas”.

Confiado en que a estas 20 viviendas licitadas en Eduardo Castex se puedan sumar otras 10 el próximo mes, el Gobernador recordó que son 1.000 viviendas las que se ejecutarán con recursos provinciales durante este año. “También es cierto que no es la única acción que vamos a hacer en Eduardo Castex como tampoco en el resto de la geografía pampeana, hemos tenido que muchas veces atrasar los objetivos del plan de Gobierno, de la gestión, por una pandemia tan difícil como inesperada y que nos está llevando mucho más esfuerzo del que pensábamos inicialmente y mucho más tiempo, pero no nos olvidamos de ninguna de las promesas que hice como candidato a Gobernador”, prosiguió Ziliotto, quien adelantó que se quiere poner en marcha el Frigorífico de Eduardo Castex, “no nos olvidamos que prometimos hacer pavimento, estamos trabajando en el proyecto ejecutivo definitivo, es un trabajo que está haciendo la Dirección Provincial de Vialidad, y también vamos a cumplir con todas las promesas de campaña, porque tiene que ver con la coherencia que prometemos lo que vamos a poder hacer, no prometemos más de lo que estamos seguros que vamos a cumplir, honramos la palabra empeñada y creo que esa es una forma de reivindicar la política y que la gente vuelva a creer en que ella es la única que va a transformar la vida”.

Intendenta

La jefa comunal tuvo a su cargo las palabras de bienvenida, oportunidad en la que agradeció la visita para este acto tan importante. Asimismo recordó el planteo de necesidad de construcción de viviendas en la localidad al comienzo de la gestión.

“Estábamos contentas con lo que ya habíamos recibido (del Plan Mi Casa I) y posteriormente vino el anuncio del señor gobernador que nos llenó de felicidad y fue mucho más el número de casas, con 30 casas para la localidad, escuchando la necesidad que tiene el pueblo de Castex, la problemática de la vivienda y el déficit habitacional que complejiza el día a día de nuestra gente”, expresó la intendenta.

“El pueblo de Castex está sumamente complacido y agradecido de lo que ha resuelto (el Gobernador), esto no solo va a implicar darle solución a un problema de casas sino que generará un movimiento económico en la localidad, también nuevos puestos de trabajo, que vendrán con esta empresa y la apertura del sobre (licitatorio), un objetivo que es prioritario para la gestión local y para el Gobernador también”, continuó.

Finalmente, Curuchet expresó públicamente el apoyo a las decisiones que el Gobernador y equipo de salud tomó respecto a la política para enfrentar la pandemia, “las últimas definiciones en cuanto a la circulación, en horarios, y la limitación en encuentros familiares, quiero decirle que estoy convencida que el trabajo que se ha hecho en todo el año y el que tendremos que hacer en los próximos meses, todos juntos, unidos, en forma coordinada, siguiendo los lineamientos que Provincia y Nación mandan, que son quienes manejan la información correcta para tomar las decisiones, es el camino que tenemos que seguir y seguramente de esto saldremos fortalecidos”.

Jorge Lezcano

El presidente del IPAV calificó el día como muy significativo para los pampeanos, para el mundo del trabajo, y para todos quienes requieren de la vivienda social. “El Gobierno de La Pampa, el año pasado, con todo lo que tuvimos que atravesar de experiencia, de cuidado y de Estado presente, el Plan Mi Casa, que fue generado ante una crisis y un momento económico y de dificultades para todos los que requerían de una vivienda social, por distintas características de los gobiernos nacionales; el ex gobernador Verna puso el Mi Casa para localidades de menos de 10.000 habitantes”, lo que achicó un poco esta necesidad.

“Nuestro Gobernador, Sergio Ziliotto, impulsó fuertemente, con recursos provinciales, para el anuncio de más viviendas y el año pasado vimos inauguradas dentro del Mi Casa I más de 140 viviendas en 17 localidades; hay en 19 localidades más otras 143 viviendas en construcción; se firmaron convenios con intendentes de 16 localidades, a los que ya se les acreditaron los recursos económicos, para la generación de 99 viviendas más y en los próximos días estaremos firmando con 10 a 15 localidades más para otras 100 viviendas”, comunicó Lezcano, a lo que sumó las 20 viviendas licitadas hoy en Eduardo Castex, a las que se sumarán otras 10 para un total de 30 en la localidad, 40 viviendas para General Acha (el lunes), 240 para Santa Rosa (el martes), 120 para General Pico (en los próximos días) y 40 para Toay (en los próximos días), “más las gestiones que el Gobernador está haciendo para el cupo nacional, habla de un Estado presente, cuántos años pasaron para una licitación para barrios. Y estos son fondos provinciales, decisiones provinciales, de la mano del gran esfuerzo del Gobierno provincial y el acompañamiento de los gobiernos municipales”.

Oferta

La empresa que tendrá a cargo la construcción de las casas es Hernández Aníbal, que presentó una oferta de $ 77.753.605,11.