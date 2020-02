El futurista prototipo de avión con el que Airbus espera revolucionar los vuelos comerciales

Se trata de un “fuselaje integrado” en el que ala y cuerpo componen una misma superficie, reduciendo enormemente el consumo de combustible y permitiendo mayor espacio en la cabina de pasajeros.

El consorcio aeronáutico Airbus acaba de develar el prototipo “Maveric”, una aeronave comercial de diseño revolucionario con la que espera convertirse en “pionero del futuro”, tras un 2019 de fuertes pérdidas debido a las multas que la compañía ha recibido en medio de un caso de sobornos y a pesar de que sus ventas han venido en aumento.

El Modelo de Avión para la Validación y Experimentación de Controles Innovadores Robustos (Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls, o Maveric) tiene dos metros de largo y 3,2 de ancho, con una superficie de 2,25 metros cuadrados, de acuerdo al comunicado oficial de la compañía europea.

El Maveric, prototipo de 2 metros de largo y 3,2 de ancho, sobre la pista de aterrizaje en Francia.

La aeronave a escala, lanzada en 2017 para probar nuevas tecnologías, está diseñada según el concepto “fuselaje integrado” en el que el cuerpo, que contiene a la cabina de pasajeros, y el ala forman una sola superficie.

Este “diseño disruptivo” permite reducir el consumo de combustible en un 20% en relación a las aeronaves de diseño convencional y “abre nuevas posibilidades” en lo referido a sistemas de propulsión y la experiencia de a bordo del pasajero, aseguran.

El Maveric despegando. Su primer vuelo tuvo lugar en junio de 2019 y la aeronave seguirá en etapa de pruebas hasta la mitad de 2020 .

En este último punto, el diseño de “fuselaje integrado” permite una cabina mucho más cómoda y espaciosa, con numerosos pasillos.

Tras realizar su primer vuelo de pruebas en junio de 2019, el Maveric seguirá volando durante la primera mitad de 2020 para recolectar información.

El diseño de “fuselaje integrado” permitirá ahorrar un 20% en el consumo de combustible, asegura la compañía .

“Airbus está apalancada en las nuevas tecnologías para así ser pionera del futuro del vuelo”, indicó Jean-Brice Dumont, jefe del departamento de ingeniería de la empresa. “Aunque no hay plazo para su eventual entrada en servicio, este demostrador de tecnologías podría ser instrumental al momento de producir un cambio en la aviación comercial de cara a un futuro sustentable”, agregó.

En las fotos y videos provistas por Airbus se puede ver al Maveric despegando desde una pista en Toulouse, en el sur de Francia, donde la compañía tiene una de sus principales sedes y donde opera el equipo de 10 ingenieros vinculado al proyecto.

El “fuselaje integrado” también permitirá una cabina de pasajeros más amplia y cómoda.

Airbus nació en 1970 como un consorcio de empresas provenientes de Francia, Alemania, Holanda, Reino Unido y España, con el fuerte apoyo de sus respectivos gobiernos. Su primer gran éxito fue el Airbus A300, y desde entonces la compañía ha crecido sin parar hasta convertirse en una de las dos proveedoras de aeronaves comerciales más importantes del mundo, compitiendo cabeza a cabeza con la estadounidense Boeing.

Actualmente la empresa tiene plantas de fabricación de Francia, Alemania, España y Estados Unidos, y su cuartel general en Holanda.

El 2019 fue un gran año desde el punto de vista comercial para Airbus, que volvió a superar a Boeing, en plena crisis por los problemas de su aparato 737 MAX, retirado temporalmente del mercado. Las ventas del consorcio europeo alcanzaron 70.500 millones de euros (unos 76.000 millones de dólares) en ese año, un aumento del 11%. En enero de 2020 Airbus tenía pedidos para construir 7.725 aviones.

Sin embargo, y pese al buen desempeño en ventas, la compañía registró pérdidas por un valor de 1.360 millones de euros (1.473 millones de dólares) en ese mismo año.

Las pérdidas se explican por cargas excepcionales de 5.600 millones de euros, que incluyen 3.600 millones de multas en Francia, Reino Unido y Estados Unidos para evitar un juicio en un caso de corrupción en contratos en una decena de países.

La empresa europea espera convertirse en “pionera de los vuelos del futuro” con esta tecnología.

A esto se suman 1.200 millones de euros que la empresa debió destinar a su programa de avión de transporte militar A400M, que se ha encontrado numerosos obstáculos y para el cual no han logrado conseguir un mercado.

Además, Estados Unidos se prepara para aumentar los aranceles para la compra de aviones Airbus del 10% actual al 15%, como represalia ante las presuntas subvenciones que la empresa ha obtenido durante su historia de diferentes gobiernos europeos, afectando la competitividad de Boeing.

Aunque se trata de una disputa entre europeos y estadounidenses que lleva décadas, la decisión de avanzar con el aumento de aranceles se da también en el marco de la llamada “guerra comercial” encarada por el presidente Donald Trump,