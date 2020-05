El fútbol volvería en Diciembre al igual que el rugby y demás deportes

Eduardo López, infectólogo y asesor del gobierno nacional en esta lucha contra el coronavirus, avisó que el último mes del año puede ser el indicado para la vuelta del fútbol, rugby y demás deportes. “Hoy no es viable que haya tampoco entrenamientos como se lo expliqué a Marchi”, soltó.

Mientras desde este lado del mundo vemos cómo algunos países en Europa planifican una posible vuelta del fútbol y de los entrenamientos, parece ser que tendremos que esperar un buen tiempo para que eso suceda en Argentina. Así lo dejó en claro Eduardo López, infectólogo y asesor del gobierno nacional de Alberto Fernández en esta lucha contra el coronavirus. Para él es clave que la temperatura ronde los 27 grados para que el Covid-19 “no tenga capacidad de transmisión”. Bajo ese lema, avisó: “Creo que ese escenario hasta diciembre no va a estar, por eso diciembre me parece un mes de seguridad”.

“Para la vuelta del fútbol, el coronavirus tiene que ser un virus de contagio ocasional, disminuir la cantidad de casos a un ritmo menor al 1 por ciento diario”, agregó López. Según el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas (de viernes a sábado) hubo nueve muertes y 105 contagios por coronavirus, y el total de fallecidos llegó a 229, mientras que los infectados superaron los 4.530.

“Si es el virus no tiene una franca caída no se puede comenzar a planificar nada. Hoy no es viable que haya fútbol y, por el momento, tampoco entrenamientos como se lo expliqué a (Sergio) Marchi en una conversación reciente”, detalló Eduardo López (MN 63.586) en Télam.

Estas declaraciones llegan pocos días después de que la AFA confirme que la temporada 2019/2020 ya se dio por finalizada, mientras se analiza jugar un torneo relámpago a fin de año, y la Copa Argentina. Todo cuando restan completar cupos para la Copa Libertadores 2021 y ante una crisis económica que muchos clubes no pueden solventar.

“Hay cinco puntos clave que producen agrupamientos importantes de personas”, dijo el infectólogo, nombrando no solo al fútbol, sino también el rugby, básquet y hockey sobre césped. Y los enumeró: “El primero son los vestuarios, donde se juntan entre 20 y 30 personas y, como me decía Marchi, en muchas canchas del fútbol argentino son espacios reducidos en los que no podría respetarse el distanciamiento social. El segundo son los baños, con el mismo concepto que el anterior. Tercero están los lugares para dar las charlas técnicas, que suelen ser cerrados y concentran 15 ó 20 personas muy juntas. Cuarto tenemos los comedores. Y por último los micros para el desplazamiento de las delegaciones”.

También hay que aclarar que el fútbol argentino esta a punto de tener otra problemática importante: las cartas documento que enviarán jugadores que no cobraron sus sueldos. Tal es el caso de equipos como Independiente y Huracán, quienes ya están en contacto con Agremiados para ver cuáles son los pasos a seguir.

“En el caso del fútbol, el juego en sí no representa un momento de riesgo para el contagio porque el contacto físico entre los jugadores se da por poco tiempo. Distinta es la situación del rugby, donde existen formaciones físicas y se pierde el distanciamiento durante el partido. Además, en Argentina, el rugby es una actividad prácticamente amateur y se agrega otro factor: el tercer tiempo”, agregó López, sumando al deporte de la ovalada con una complicación extra.

Para el presidente Alberto Fernández, el tema fútbol está en la agenda de discusión del Comité de Expertos y catalogado “como una situación de espectáculo masivo”, según contó López, quien también asesora al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Por último, el infectólogo sabe que en otros países ya se habla de prácticas individuales o colectivas, pero para que eso suceda acá, sobre todo lo segundo, hay que tener paciencia. “Sucede que los entrenamientos tienen áreas comunes como vestuarios, comedores… En Europa se está intentando hacer pero no es fácil. El tema de las máscaras, como se está planteando en Inglaterra, no lo veo. Primero hay que analizar muy bien cómo funciona el filtro de silicona mediante fórmulas matemáticas y de computación. Recién ahí se podrá saber si sirve para un entrenamiento o para un partido. Tener cubierta la nariz y la boca con una mascarilla (de neoprene) hay que pensarlo muy bien. Creo que su eventual implementación llevará como mínimo dos meses”, cerró.

Habrá que seguir esperando.

