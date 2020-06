El FMI respalda la oferta de la Argentina y dice que es “consistente” con la sostentibilidad de la deuda

El organismo se refirió a la nueva propuesta presentada por el Gobierno la semana pasada y señaló que hay un margen acotado para mejorarla.



El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró este lunes que la oferta de la Argentina a los bonistas es “consistente con el restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda”.

“El análisis del personal técnico demuestra que la propuesta revisada de reestructuración de la deuda de las autoridades argentinas sería consistente con el restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad”, indicó el FMI a través de un “comunicado técnico”, en referencia a la nueva oferta presentada por el Gobierno la semana pasada.

Además sugiere que existe “solo un margen limitado para incrementar pagos a los acreedores privados y al mismo tiempo cumplir con los umbrales de deuda y servicio de la deuda estimados por el personal técnico del FMI”, expresó el Fondo, en un fuerte respaldo a la propuesta oficial.

El organismo hizo la salvedad de explicar que las condiciones macro son compartidas con las del gobierno argentino, de una caída del PBI de 6,5% para este año y un déficit fiscal primario (antes del pago de intereses de la deuda) de 3,1% del PBI.

No obstante, marcó una diferencia en los supuestos financieros. “Las autoridades asumen que la brecha financiera que surge del servicio oficial de la deuda que vence durante 2021-24 se refinanciaría a una tasa de interés promedio ponderada de 3,5% y a un plazo promedio ponderado de 8,8 años. Bajo el escenario financiero más generoso en la nota técnica (Escenario 3), se supuso que esta brecha se refinanciaría a una tasa de interés promedio del 5% y a un plazo promedio de 7 años”, delimitó.

El FMI otorgó a la Argentina un préstamo por US$ 57.000 millones en 2018. De ese total, el país recibió en 13 meses giros por US$ 44.000 millones, que sumados a los intereses, implica tener que devolver unos US$ 49.000 millones hasta 2024.

El Gobierno planea renegociar esos pagos a través de un nuevo préstamo del organismo. Martín Guzmán dijo que una vez que se termine la renegociación de la deuda con los acreedores privados se avanzará con el FMI.