El etiquetado nutricional frontal en alimentos pudo avanzar con el nuevo Gobierno nacional

Desde el Ministerio de la Producción del Gobierno de La Pampa brindaron detalles de un trabajo de hace varios años respecto al etiquetado nutricional frontal de alimentos, a partir de una labor conjunta entre varias áreas a nivel nacional desde la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL).

La directora General de Desarrollo Agroalimentario de La Pampa, Belén Paesani, acompañada por el subdirector de Cadenas Agroalimentarias, Nicolás Tobal, se refirió a la importancia de dar tratamiento a este trabajo que tuvo sus inicios en 2016-2017, “cuando se empezó a hablar del tema y no se avanzó porque no hubo acuerdo entre los ministerios nacionales. Este año hay acuerdo interministerial a nivel nacional, entre las áreas de Salud, Producción y Comercio, para que salga el rotulado”, explicó a la Agencia Provincial de Noticias.

En estos días se está tratando la Ley en el Senado y también en la Comisión Nacional de Alimentos, que es el ámbito técnico donde se modifica o incorporan normativas al Código Alimentario Argentino, “en esa comisión, La Pampa tiene representación desde el área de Salud y desde el área de Producción, donde soy la representante. Como provincia entendemos la importancia de tratar el tema del rotulado nutricional frontal y compartimos el interés de proteger el derecho a la salud, a una alimentación adecuada, como así también el promover hábitos saludables en la alimentación, para contribuir a tener una comunidad más sana. En consonancia con esto, consideramos necesario definir un rotulado nutricional frontal para alimentos y bebidas como herramienta para facilitar las decisiones sobre las dietas de la población, en atención al contexto de las enfermedades crónicas no transmisibles”.

A lo largo de este 2020 el tema se vino debatiendo en la Comisión Nacional de Alimentos, reiteró la funcionaria, quien consideró que el acuerdo a nivel nacional entre los tres ministerios (Salud, Producción y Comercio) “va a salir, o por ley o este año a través de la CONAL”.

Paesani también se refirió al modelo de rotulado nutricional, algo que también tiene gran importancia y donde desde La Pampa se pretende que no tenga que ver con poner frente a un alimento unos octógonos negros con los excesos que presenta el alimento (ya sea en azúcares, grasas, sodio, etc.), es decir resaltando a modo de advertencia todos los excesos y lo negativo del alimento, lo cual no ayudaría al consumidor a distinguir e identificar alimentos con cantidades menores de nutrientes. Por otro lado, no se debiera hablar de exceso de un nutriente puesto que no se está considerando la ingesta diaria, en tal caso la expresión adecuada sería “alto en”.

“No hay alimentos malos o buenos sino que depende de la cantidad y frecuencia con que se consuman. Entonces, es importante el modelo, ya que hay diferentes alternativas a nivel mundial. Desde el área productiva lo que proponemos es un sistema que se llama de cantidades diarias orientativas, donde se le da información precisa, sencilla y rigurosa de qué cantidad de nutrientes tiene ese alimento, con información más clara y no causa confusión o miedo al consumidor”, agregó la funcionaria.

Al tratase de un trabajo entre varias áreas, “además de tener en cuenta el cuidado de la salud también debemos tener una mirada amplia y equilibrada, ya que esta decisión puede traer grandes consecuencias como perdidas económicas, afectando en forma directa nuestra economía regional, el comercio, la industria y sobre todo la mano de obra. En La Pampa tenemos empresas de chacinados, de lácteos, salineras, entre otras. Es importante definir un rotulado nutricional que cuide a la población y que no afecte a las economías regionales”, explicó.

Modelo de cantidades diarias orientativas propuesto

La representación gráfica lleva for­ma de “pilas” monocromáticas, es decir, utilizan un solo color como se ejemplifica en la imagen.

La versión en colores indica adicionalmente de manera gráfica el nivel de contenido de ciertos nutrientes críticos asociándolos con los colores rojo, amari­llo y verde según parámetros definidos. El color verde simboliza el contenido bajo, el color amari­llo representa el contenido medio, y el color rojo corresponde al alto contenido.