El efectivo truco de un usuario de Reddit para saber qué empresas venden sus datos

De forma simple logró configurar su cuenta de mail para identificar a los que le mandan correo basura.

El efectivo truco de un usuario de Reddit para saber qué empresas venden sus datos.

Además de luchar con las redes sociales, que buscan acaparar nuestra atención y vendernos cosas -de eso viven, de la publicidad-, los correos electrónicos siguen siendo una de las formas más simples y no por eso menos efectiva de promocionar productos o servicios.

Lo peor es que muchas veces no tenemos más alternativa que dejar nuestra dirección de mail si queremos entrar a una plataforma o acceder a algún tipo de contenido. ¿Hay forma de saber qué hacen con nuestro correo electrónico? Sí.

El usuario de Reddit raviji22 compartió un truco muy simple pero efectivo para saber qué empresas vendieron tus datos una vez que te empiezan a llegar mensajes con publicidades. Lo explicó muy simple en este post, pero acá va la versión traducida.

Cuando te registres para cualquier cosa en Internet, poné el nombre del sitio web como tu segundo nombre. De esa manera, cuando recibas correos electrónicos no deseados o publicitarios, sabrás quién vendió tu información.

El posteo con el truco que se viralizó en Reddit.

La publicación lleva acumulados más de 100 mil votos positivos en LifeProTips, un subreddit dedicado a compartir trucos y consejos de vida. Los famosos “lifehacks”.

Por supuesto, no sirve para todos los portales, porque muchos comprueban la veracidad de los datos que ofrecemos, pero es una buena alternativa. Otra opción, que recomendaron varios usuarios, es sumar el nombre de la plataforma a la cuenta de correo.

Gmail, por ejemplo, permite agregar un + a la dirección. Entonces, si nuestro mail es juan@gmail.com podremos armar uno que sea juan+redsocialnueva@gmail.com. De esta forma los correos llegan a nuestra bandeja de entrada pero podremos identificarlos fácilmente e incluso configurar una regla para todos los mails que sean enviados a esa dirección.

Famosos peligrosos

Como todos los años un informe reveló quiénes son las personas, o los famosos, que más riesgo generan por exponer a los usuarios a páginas de dudosa procedencia.

La actriz Anna Kendrick, mejor conocida por sus papeles en la comedia musical Pitch Perfect , encabeza la lista de las celebridades más peligrosas para buscar en línea. Por decimocuarto año, la compañía de seguridad informática McAfee investigó qué nombres de famosos generan los resultados de búsqueda más riesgosos que podrían hacer que los consumidores instalen malware en sus dispositivos sin saberlo.

Kendrick, que el año pasado ocupó el puesto 4, llegó ahora a la cima del ranking gracias al reciente lanzamiento de la película Trolls World Tour, en el que fue la voz de la princesa Poppy. La actriz ascendió por primera vez a este listado por su papel de Jessica en la saga Twilight en 2008. La investigación mostró que la actriz es la celebridad más peligrosa para buscar en 2020, ya que su nombre genera los enlaces más dañinos en línea.

Siguiendo a Kendrick como la segunda celebridad más peligrosa se encuentra el rapero, productor discográfico y empresario Sean Combs (también conocido como P. Diddy), y la estrella de cine y televisión Blake Lively en el número 3. Las leyendas musicales ocupan los siguientes puestos con Mariah Carey en el puesto número 4, Justin Timberlake (No. 5) y Taylor Swift (No. 6). Completando los diez primeros están el presentador de programas de entrevistas Jimmy Kimmel (No. 7), la actriz Julia Roberts (No. 8), la actriz y comediante Kate McKinnon (No.9) y el músico Jason Derulo (No. 10).