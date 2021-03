El duro relato de Sergio Lapegüe y el coronavirus: «Los médicos me dijeron que me salvaron de milagro»

En su regreso, el periodista habló de los difíciles momentos que atravesó con su familia entre su internación y el alta. «La pasé muy mal, con mucha angustia. Fue tocar fondo. Mi familia me tiraba buena onda, pero cuando volví me confesó que pensaron en la muerte», relató a La Once Diez.

«Mi familia recibía los mensajes del médico que eran ‘estamos levantando el nivel de oxígeno’, ‘estamos tratando de sacarlo’, y cosas así. Yo en un momento creí que volvía a mi casa con el oxígeno, que nunca iba a volver a respirar como siempre«, dijo.

Según indicó, «los médicos me dijeron que me salvaron de milagro», tras narrar que «ingresé bien, apenas con una molestia, un poco de temperatura. Tengo 56 años, siempre hice deporte y nunca pensé en lo que me iba a pasar, pero realmente estuve muy mal», subrayó.

«Tenía fiebre todos los días y empeoré, y llegué a terapia intensiva. Arranqué con la bigotera, después la cánula de alto flujo y a lo último el casco que es lo que me salvó la vida. Estuve 21 días acostado. Comía y me agitaba, levantaba los brazos y me agitaba. Las consecuencias son muchas y de a poco voy haciendo trabajo kinesiologíco porque perdí 6 kilos», continuó el conductor de TN.

Y todavía continúan las consecuencias: «Quedé aterrado de volver a contagiarme, me da miedo. El domingo me descompuse del estómago con diarrea y me largué a llorar porque me da muchísimo miedo volver a la clínica. Ahora por recomendación del neumonólogo solo estoy dos horas trabajando y volví con los nervios del primer día, así que empecé de a poco», cerró Lapegüe.