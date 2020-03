El drama de los argentinos varados en México: el testimonio de un periodista

Crónica de la deseperada situación de los más de 500 argentinos varados en el aeropuerto de Cancún, en México, por el coronavirus.

Como muchos argentinos, Pablo tenía planeadas sus vacaciones y salió de Argentina para México el 7 de marzo cuando el coronavirus estaba muy lejos, por ese entonces le estaban dando batalla en el Medio Oriente y había muy pocos casos en Italia.

El periodista de minutouno.com cuenta que “hicimos (él y su novia) la Rivera Maya sin problemas, y teníamos ticket de CopaAirlines para volver a la Argentina para el lunes 23 de marzo”.

“Se habían empezado a cancelar vuelos por el tema de las escalas, pero como nuestro vuelo de Copa Airlines hacía escala en Panamá no teníamos problemas. Hasta que hace dos días nos avisaron que Panamá decidió cerrar sus fronteras a partir del domingo, así que nosotros que hacíamos escala ahí el lunes nos cancelaron el vuelo y la empresa no nos dio otra solución que darnos un ticket recién para el 23 de abril, y nosotros no podemos estar un mes acá” sostiene Pablo.

A partir de ese momento todo se convierte en una odisea, sin respuesta y con desesperación, “nos trasladamos al aeropuerto de Cancún, con lo que eso implica porque es un mar de gente. Hay muchísimos argentinos en la misma situación y los que tienen prioridad son los pasajeros de Aerolíneas Argentinas y AeroMéxico, después hay varados de Latam, Copa Airlines y Avianca que son todas las líneas que cortaron los vuelos”, nos narra el periodista y agrega “Copa Airlines no nos atiene el teléfono, fuimos hasta aeropuerto para ir a hablar al mostrador y era un cola de dos cuadras de argentinos reclamando así que nunca llegamos al mostrador. Mucha gente acampando en el aeropuerto, llorando, desesperada”.

“La cantidad de argentinos en Cancún son más de 500. Estoy en un grupo de WhatsApp con los varados de Copa Airlines y somos más de 200. Si a eso le sumas los de Aeroméxico, Latam, Avianca y los que quedan de Aerolíneas”

Vuelos de rescate

Ante esta la falta de respuesta de las otras aerolíneas, la solución es la línea de bandera que no da abasto. Pablo explica “lo que hicimos fue ir al mostrador de Aerolíneas Argentinas y anotarnos en una lista de espera para los vuelos de repatriación o de rescate como le llaman. Que están saliendo los sábados, los domingos, lunes y en teoría saldría otro el miércoles. Estamos confirmados en esa lista de espera por lo que tenemos que ir todos los días a las 5 de la mañana para ver si logramos abordar un vuelo”.

Sin tener fecha confirmada de vuelta los varados van tomando diferentes decisiones, algunos ante la falta de dinero se quedan en el aeropuerto y otros, como Pablo y su novia, pudieron pagar un hotel en Playa del Carmen donde se mantienen autoaislados y manifiesta “hablé con el consulado de Argentina en México, me dijeron que es una situación desesperante y solo me pudieron afirmar que estoy confirmado en la lista espera pero ellos no tienen la fecha de los vuelos de rescate”.

La situación de México

“Si yo no me conectara al WiFi y leyera las noticias no me enteraría de nada de lo que sucede por con el coronavirus porque acá se vive en una nube y el presidente López Obrador también lo está” explica Pablo y sobre la situación real del país agrega “el Presidente mexicano lejos está de dictar la cuarentena, pese a eso hay mucha menos gente y los que quedamos estamos autoaislados en los hoteles”

Para finalizar y a la espera de una respuesta que les dé un poco de tranquilidad el periodista manifiesta “hasta ahora no tengo fecha de vuelo, el consulado no me da respuesta y Copa Airlines tampoco”, concluye.