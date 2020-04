El drama de la mujer que estuvo nueve días con fiebre, no la internaban y murió

Era una docente de 44 años. Los médicos no la internaban porque no presentaba otros síntomas. Para la familia hubo negligencia y no descartan judicializar el tema.

Una maestra de 44 años que estuvo 9 días con fiebre sospechosa de coronavirus y fue relatando el día a día de su estado de salud en la red social Twitter falleció en la localidad cordobesa de La Falda por una neumopatía, que recién le fue detectada poco antes de fallecer, por lo que su familia no descarta llevar el caso a la justicia por negligencia médica.