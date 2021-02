A veces no nos queremos ir pero no nos dejan muchas opciones. Amo a Mi Madre Amo a mi hijo y Amo a Nacional Goes y Huracan. y Dios y San Jorge de testigo que digo la verdad . Sangre sudor y lágrimas eso es la vida el de arriba no me falla y San Jorge me protege . AMÉN

— Sebastian Morquio (@SMorquio02) February 26, 2021