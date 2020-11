El desconsolado llanto al aire de Sergio Goycochea por la muerte de Maradona: “Lo veía a Diego en el cajón y no lo podía creer”

El ex arquero no pudo controlar sus lágrimas cuando recordó sus vivencias junto al astro universal.

Desconsolado llanto de Sergio Goycochea

Lo que le pasó a Sergio Goycochea al aire en la TV Pública representa el sentimiento colectivo que atraviesa un pueblo. El ex arquero, héroe del Mundial que organizó Italia en 1990, era uno de los amigos más cercanos de Diego Maradona. Y su llanto desconsolado fue una muestra del vínculo que tenía con el Diez.

Juntos también estuvieron en la Copa del Mundo de Estados Unidos, donde a la leyenda le cortaron las piernas, y en Mandiyú de Corrientes, donde Goyco estaba en la etapa final de su carrera y Diego hacía su primera incursión en su faceta de entrenador. Además, compartieron innumerables de vivencias y llevaron adelante el exitoso ciclo televisivo La Noche del Diez, emitido por El Trece.

En las últimas horas, el ex arquero lloró como un niño sin consuelo al recordar al astro universal, con quien saltó al balcón de la Casa Rosada en 1990 para celebrar el subcampeonato del mundo.

El actual comunicador comenzó a relatar anécdotas que tuvo con la leyenda y en un momento confesó: “Entré a la Casa Rosada por última vez en 1990 cuando vinimos a festejar. Fue el día más feliz de mi vida deportiva y ahora entré para verlo a mi amigo, el mismo con el que saltaba en el balcón”…

En ese instante, Goycochea se quebró y rompió en llanto en la transmisión de la Televisión Pública, a pesar de tomarse un vaso con agua para frenar y respirar. Cuando quiso seguir, no pudo y las lágrimas lo desbordaron durante casi cinco minutos, mientras su compañera de piso lo contenía también emocionada. “Pido disculpas, es más fuerte que yo. No quería llorar porque se toma como cosas baratas o un golpe bajo, pero se te va un pedazo de vida. Yo no lo podía entender cuando lo veía en el cajón. Era una mentira, con toda la energía que tenía. No puedo más, perdón”, se sinceró.

Ayer cuando se enteró la noticia de la muerte de su amigo, Goyco ya había manifestado su dolor al asegurar que “es muy difícil expresar con palabras porque son muchos años de muchas cosas vividas, no solo de compañero de selección sino post retiro y la familia”. “Son muchos años y realmente es difícil expresar en un momento así todas las cosas que uno puede sentir de la relación con Diego, con idas y vueltas, con todo lo que significaba porque era así, amado y odiado, era su vida pero despertaba todas estas cosas”, había analizado.

Diego Maradona, el mejor futbolista de todos los tiempos, murió este miércoles a los 60 años en una casa del barrio privado San Andrés donde se recuperaba de una operación reciente de un hematoma subdural.

Allegados al DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata confirmaron que la leyenda internacional se descompensó cerca del mediodía, aunque su fallecimiento fue confirmado a las 12 horas. Los profesionales pidieron rápidamente asistencia: llegaron varias ambulancias al domicilio, pero no pudieron hacer nada. La noticia generó una fuerte repercusión mundial y los restos del Diez fueron despedidos por una multitud en la Casa de Gobierno.