El debate en Diputados sobre el aborto legal

En una jornada histórica, la Cámara Baja debate sobre la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y el denominado «Plan de los 1000 días».

La Cámara de Diputados trata en una sesión especial los proyectos de legalización del aborto y del «Plan de los 1000 días», que establece una protección integral a la mujer embarazada y al niño hasta los primeros tres años de vida, mientras manifestantes de los sectores ‘verde’ y ‘celeste’ se manifiestan en las inmediaciones del Congreso.

El presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, dio inicio a la sesión pasadas las 11 de la mañana. Se estima que se prolongará unas 20 horas, con lo cual los proyectos se pondrían a votación en la mañana del viernes. La sesión se inició con la presencia de 105 diputados en el recinto y 45 conectados de manera remota.

Massa acordó con los jefes de bloques acortar el debate que se había calculado en 30 horas para que no se extienda mas allá de las 20 horas de tratamiento entre los dos proyectos.

Antes de abrir el debate, el presidente de la Cámara de Diputados expresó una recomendación “apelando a la seriedad y responsabilidad de cada diputado y diputada: “Acá no hay diputados antiderechos ni diputados asesinos, acá hay diputados que van a expresar ideas. Les pido por favor que entendiendo la pasión que genera este debate no perdamos de vista ni el respeto ni la capacidad de escuchar a los otros”, sostuvo.

Las frases más destacadas del debate

Hilda Aguirre (Frente de Todos): “Con total honestidad, en mi calidad de católica, mi voto será afirmativo y que Dios que ve mi corazón me lo demande”.

Dina Rezinovsky (PRO- CABA): «En muchas ciudades del interior esa marea de la que hablan es un simple charquito”.

Marcelo Orrego (Producción y trabajo -San Juan) “Preocupa que hayan enviado este proyecto como prioridad en medio de una pandemia. No estamos tratando solamente los derechos de la mujer, sino el derecho a las dos vidas, de la madre y del niño por nacer” […] “Este proyecto favorece la muerte”.

Camila Crescimbeni (PRO- Buenos Aires): “No nos olivemos que el aborto es una realidad hace siglos, nos guste o no. Este proyecto no propone ni impulsa el aborto, sino ver una realidad que nos duele y visibilizarla”.

Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica ARI – Córdoba): “Esta vida humana no puede ser interrumpida. Hay una sola vida: la respetamos o no. Se habla de los derechos de la mujer y es una gran falacia: no es el propio cuerpo de la mujer, es el cuerpo de otro ser que tiene su propio ADN”.

Marcela Campagnoli (Coalición Cívica- Bs. As.): “Estaríamos ante el mayor genocidio de la civilización humana. ¿Cómo llegamos a esta barbarie, de decir que esta vida no vale?”.

Martín Maquieyra (PRO – La Pampa): “La principal causa de muerte es el cáncer de mamá. Esas muertes y las del aborto se solucionan con prevención” […] “Mediante este proyecto la persona puede decidir si su hijo nace o no de acuerdo a sus capacidades” […] “Cada peso que vamos a poner en aborto es un robo a la vida de los que quieren nacer, es un robo a los que no pueden comer”.

Mabel Caparros (Frente de Todos – Tierra del Fuego): “Las mujeres abortan en el silencio, con riesgo de muerte. Acceso a la información, acompañamiento, métodos anticonceptivos. No legislamos para la muerte: soy católica pero creo que la religión en este no tiene nada que ver. Es nuestro derecho a decidir”.

José Luis Ramón (Unidad y equidad federal- Mendoza): “Lo que piensa toda la comunidad en Argentina no se va a ver reflejado. Hay un mundo inmenso que tiene una concepción de la vida” […] “Este tema no puede ser resuelto por las mayorías circunstanciales del Congreso”.

Carmen Polledo (PRO): “El aborto no es un reclamo de nuestras mujeres sino de grupos militantes que han quedado atrapados en temas del pasado y que no están en la agenda de los jóvenes […] Es un fenómeno de las grandes urbes […] No se trata de una ‘interrupción voluntaria del embarazo’ sino de la eliminación de un ser que se está gestando en el vientre materno”.

Mónica Macha (Frente de Todos – Bs. As.): “Hay dos clases de leyes, las que vienen a plantear nuevas prácticas y otras que vienen a regular prácticas existentes. Con la IVE estamos hablando de la necesidad de contar con una normativa para una práctica milenaria que está penalizada en un Estado moderno”.

Carolina Gaillard (Frente de Todos – Entre Ríos): “No estamos discutiendo ‘aborto sí’ o ‘aborto no’, sino si es legal o inseguro. Si sigue clandestino, van a seguir muriendo mujeres o tener complicaciones en su vida».

Cecilia Moreau (Vicepresidenta del bloque Frente de todos): «No tengo dudas de que esta fecha es simbólica para garantizar un derecho”.

Cómo es el debate por el aborto legal

Habrá 170 oradores a razón de cinco minutos cada uno. De acuerdo con el esquema previsto, la sesión comenzó con las exposiciones de los miembros informantes: la oficialista Cecilia Moreau y la macrista Carmen Polledo.

Tras la votación del proyecto sobre el aborto, se efectuará el tratamiento del «Plan de los 1000 días», que se calcula que se prolongará cuatro o cinco horas, según informaron fuentes parlamentarias.

El dictamen de mayoría emitido ayer por un plenario de comisiones establece que «las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar» tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.

Los diputados que promueven el aborto legal introdujeron cambios para facilitar su sanción en el Senado, en lo referido a la objeción de conciencia de las instituciones sanitarias privadas.

Se incorporó además que, para los casos de menores de 16 años que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que indica que «la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales».